Gianinna Maradona hizo un durisimo posteo contra el Kun Agüero: "Pregúntenle qué clase de..."

“Ya que tenés una amistad con el Kun Agüero y hablás sobre lo que te enorgullece a vos sobre la paternidad, invitalo a un asado y preguntale a él qué clase de padre es. Te mando un fuerte abrazo”, arrojó picante la hermana de Dalma en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: “Hablaste de la paternidad de mi papá, por eso te dije que preguntes a tu amigo lo que significa. Conventillo es otra cosa, vos no sabés nada”.

“Que yo no sea Wanda Nara no quiere decir que lo que vos decís sea la verdad absoluta. Te lo digo públicamente porque el papá de mi hijo sabe perfectamente lo vivido. Mi hijo también. Fin”, cerró.

De esta manera, Gianinna no solo salió en defensa de su papá sino que le lanzó un dardo al exfutbolista, con quien tuvo a su hijo Benjamín.

Gianinna Maradona

La feroz definición de Yanina Latorre sobre Dalma Maradona: "Sos hija de un pedófilo"

En las últimas horas Yanina Latorre y Dalma Maradona protagonizaron un fuerte cruce luego de que la primera expusiese su opinión sobre su papá, Diego Maradona, tras el polémico comentario de Gonzalo Valenzuela sobre "la mano de Dios".

Lo cierto es que desde su programa radial en El Observador, Latorre aseguró que Maradona le parecía "un personaje nefasto", e hizo referencia a que Dalma nunca habló públicamente de las polémicas de su padre. Fue así que la mayor de las hijas del Diez se refirió al tema desde Ángel responde (Bondi).

Allí explicó: "Yo puedo tener mi opinión formada de todo, elijo decirla o no. A mi me parece que ella se sube a una, como para criticar algo... Habla desde saber una parte de la historia [...] Me parece mal, pero no es mi culpa". "No me parece una buena persona, la que te dice que todo bien y te mata en otro lado", sentenció.

Como era de esperar, por la noche Ángel de Brito abordó el tema en LAM (América TV), puso al aire el descargo de Dalma y Yanina Latorre le respondió sin filtro.

"Yo no se lo tiro a ella, se lo tiro a él (Diego Maradona)", aseguró entonces Yanina sobre lo que dijo del futbolista y agregó: "Ayer dije que exageraste... Me dijiste mala persona, no entiendo por qué te afecta, opino de un tipo que fue público. A mí realmente me daría mucha vergüenza ser hija de un padre como fue Diego Maradona, como persona y padre. A mí me parece un ser nefasto".

"Sos hija de un tipo que era pedófilo. Se acostaba con chicas de 14 años cubanas, se drogó toda la vida y nunca reconoció un put... hijo, y ustedes se mataron entre todos porque tu papá no pudo generar amor", completó letal.