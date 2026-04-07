Colectivos con menos frecuencia en el AMBA: filas, quejas y amenaza de paro por el aumento del gasoil

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¿Puede haber paro de colectivos?

El titular de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Marcelo Pasciuto, alertó que este miércoles 8 de abril “podría no haber colectivos” si no se regularizan los pagos pendientes.

Según explicó, tanto el Gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires adeudan una asignación adicional correspondiente a abril, que debía haberse acreditado el pasado 1°.

“Es un monto clave para pagar salarios y no se depositó ni un peso”, advirtió Pasciuto. En ese contexto, indicó que las empresas podrían verse obligadas a recurrir a descubiertos bancarios o negociar con los sindicatos ante la imposibilidad de afrontar los sueldos. “Si no hay soluciones, mañana no habrá colectivos”, insistió.

0-PASCIUTO-MARCELO Marcelo Pasciuto, alertó que este miércoles 8 de abril “podría no haber colectivos” si no se regularizan los pagos pendientes.

Las compañías de transporte exigen una actualización urgente del esquema de costos y subsidios. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se contemple el fuerte aumento del combustible y se otorgue un anticipo adicional para sostener la operación.

Según detallaron, la última actualización oficial tomó como referencia un precio del gasoil de $1744,15 por litro, mientras que actualmente lo estiman en $1915, lo que implica una diferencia cercana al 10%.

“Estamos pagando hasta un 48% más de combustible respecto de hace un mes, muy por encima de lo que reconoce el Estado”, señalaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Cómo funciona el sistema de subsidios al transporte

El esquema de subsidios al transporte se define a partir de un cálculo mensual que contempla variables como la cantidad de pasajeros transportados y los recorridos de cada línea.

Actualmente, el Estado destina alrededor de $90.000 millones mensuales para sostener el sistema. Se estima que el 65% del costo del boleto está subsidiado, mientras que el 35% restante lo pagan los usuarios a través de la tarifa.