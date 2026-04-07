Colectivos con menos frecuencia en el AMBA: filas, quejas y amenaza de paro por el aumento del gasoil
Las empresas de transporte aseguran que no tienen respuesta de las autoridades y anticiparon que la medida de fuerza se profundizará en las próximas horas.
Largas filas de pasajeros esperando la llegada del colectivo en una jornada de baja frecuencia. (Redes Sociales)
El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa horas críticas. En medio de un fuerte aumento del precio del gasoil, que subió un 25% en el último mes por el impacto de la guerra en Medio Oriente, las empresas redujeron las frecuencias y en algunas líneas el recorte alcanza hasta el 30%.
La menor cantidad de unidades en circulación generó largas filas en paradas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, especialmente en una jornada marcada por la lluvia. La situación desató malestar entre los usuarios, que denuncian demoras y condiciones de viaje cada vez más complicadas.
En puntos clave como Constitución, la postal fue de colas extensas y demoras prolongadas para subir a un colectivo. “En 10 minutos entro a trabajar y todavía sigo acá”, contó un pasajero ante la consulta de algunos noteros que cubrían el impacto de la medida. Otro usuario resumió el enojo generalizado: “Cada vez es más caro y el servicio empeora”.
Desde las empresas de transporte advierten que el escenario podría agravarse en las próximas horas. “A partir de hoy se va a agudizar la situación”, señalaron desde las cámaras del sector, en medio de la falta de respuestas oficiales. Mientras tanto, la Secretaría de Transporte monitorea el funcionamiento del sistema, aunque el conflicto sigue escalando.
¿Puede haber paro de colectivos?
El titular de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Marcelo Pasciuto, alertó que este miércoles 8 de abril“podría no haber colectivos” si no se regularizan los pagos pendientes.
Según explicó, tanto el Gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires adeudan una asignación adicional correspondiente a abril, que debía haberse acreditado el pasado 1°.
“Es un monto clave para pagar salarios y no se depositó ni un peso”, advirtió Pasciuto. En ese contexto, indicó que las empresas podrían verse obligadas a recurrir a descubiertos bancarios o negociar con los sindicatos ante la imposibilidad de afrontar los sueldos. “Si no hay soluciones, mañana no habrá colectivos”, insistió.
Las compañías de transporte exigen una actualización urgente del esquema de costos y subsidios. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se contemple el fuerte aumento del combustible y se otorgue un anticipo adicional para sostener la operación.
Según detallaron, la última actualización oficial tomó como referencia un precio del gasoil de $1744,15 por litro, mientras que actualmente lo estiman en $1915, lo que implica una diferencia cercana al 10%.
“Estamos pagando hasta un 48% más de combustible respecto de hace un mes, muy por encima de lo que reconoce el Estado”, señalaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).
Cómo funciona el sistema de subsidios al transporte
El esquema de subsidios al transporte se define a partir de un cálculo mensual que contempla variables como la cantidad de pasajeros transportados y los recorridos de cada línea.
Actualmente, el Estado destina alrededor de $90.000 millones mensuales para sostener el sistema. Se estima que el 65% del costo del boleto está subsidiado, mientras que el 35% restante lo pagan los usuarios a través de la tarifa.