Operativo sorpresa: desalojaron un emblemático boliche por una presunta deuda. 

La orden fue supervisada por la jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial de Morón, quien confirmó que la medida responde a una falta de pago de alquileres.

El conflicto judicial detrás del desalojo

Según trascendió, el desalojo se enmarca en una disputa legal de larga data. El eje del conflicto gira en torno a una presunta deuda en el alquiler del predio por parte de Daniel Bellini, quien asegura que la situación es más compleja.

El empresario explicó que el juicio se arrastra desde la época de la pandemia, cuando la actividad nocturna estuvo paralizada durante meses.

La versión de Bellini: “Quieren demoler todo”

En declaraciones a TN, Bellini planteó otra hipótesis detrás del conflicto: la intención de desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el predio. “Lo que reclaman es el desalojo porque quieren vender la tierra y demoler todo Pinar de Rocha”, afirmó.

Según su relato, la situación se habría agravado tras la muerte de la anterior propietaria del terreno, quien dejó el inmueble a la persona que la cuidaba.

“Siempre se alquiló el lugar. No sabemos bien por qué ocurrió así, pero eso generó una controversia”, explicó.

Un boliche con más de 50 años de historia

Pinar de Rocha no es un boliche más. Es uno de los espacios más emblemáticos de la noche bonaerense, con más de cinco décadas de funcionamiento.

“Yo construí casi todo lo que está acá adentro y hace 53 años que manejo este lugar”, aseguró Bellini, marcando su vínculo histórico con el establecimiento.

El lugar fue durante años punto de encuentro de distintas generaciones, con una identidad propia dentro del circuito nocturno del oeste del conurbano.

La disputa económica: cifras millonarias

Otro de los puntos de conflicto es el valor del predio. Bellini aseguró que intentó comprar el lugar, pero que el precio exigido es excesivo. “Pidieron 10 millones de dólares, cuando no vale más de 4 millones”, sostuvo.

Según el empresario, esa diferencia marcó el quiebre definitivo en las negociaciones y derivó en el proceso judicial que hoy terminó con el desalojo.