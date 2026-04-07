Allanamientos por el robo de medicamentos: encontraron propofol y surge un posible vínculo con el fentanilo
El Juzgado ordenó un operativo en dos domicilios, uno en CABA y otro en Tigre. Otras imágenes muestran ampollas de HLB Pharma Group en la casa del enfermero muerto.
Hallaron propofol y surge un posible vínculo con el fentanilo.
La causa por el robo y consumo de medicamentos hospitalarios sumó nuevos avances tras dos allanamientos ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional N°60. Uno de los operativos se realizó en Tigre, donde se encontró propofol, mientras que el segundo, en la Ciudad de Buenos Aires, no arrojó resultados.
La investigación está directamente vinculada a la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, hallado sin vida el pasado 20 de febrero, un caso que destapó una trama de desvío y consumo de drogas de uso hospitalario.
El procedimiento más relevante se llevó a cabo en Tigre, donde las autoridades incautaron propofol, aunque no trascendió la cantidad secuestrada. En paralelo, se realizó otro allanamiento sobre la avenida Santa Fe, en Capital Federal, que resultó negativo.
Estos operativos forman parte de una causa más amplia que investiga cómo medicamentos de uso quirúrgico terminaban fuera del circuito legal.
En las últimas horas, el testimonio de Chantal Lecrecq aportó nuevos elementos a la investigación. La profesional admitió haber consumido propofol robado del Hospital Rivadavia y reconoció que lo hacía junto a otra residente.
Durante una reunión con autoridades hospitalarias, también detalló su historial de consumo, que incluía tanto drogas recreativas como sustancias de uso médico frecuente en quirófanos, entre ellas:
Propofol
Ketamina
Fentanilo
Midazolam
El hallazgo que conecta con el caso del fentanilo adulterado
La investigación sumó un dato clave tras el análisis de los elementos secuestrados en el departamento del enfermero Eduardo Bentancourt, encontrado muerto el 3 de abril en Palermo.
Entre las ampollas halladas en su vivienda había fentanilo inyectable identificado con la marca de HLB Pharma Group SA, firma vinculada a la investigación por fentanilo contaminado.
Este caso está siendo investigado por el juez federal Ernesto Kreplack, quien analiza la posible relación entre ese producto y una serie de muertes en el país.
Qué drogas encontraron en el departamento
En el lugar, los investigadores secuestraron una gran cantidad de medicamentos y elementos médicos, entre ellos:
Propofol
Fentanilo
Lidocaína
Midazolam
Diazepam
Adrenalina
Penicilina
Clonazepam
Además, se incautaron celulares, documentación y una jeringa, lo que refuerza la hipótesis de consumo irregular de sustancias médicas.
La advertencia de ANMAT sobre el fentanilo
Cabe recordar que la ANMAT ya había prohibido en 2025 el uso, comercialización y distribución de ampollas de fentanilo de ese laboratorio en todo el país.
La medida fue adoptada en el marco de la investigación por posibles irregularidades en la producción y distribución del medicamento.
Una causa que crece y preocupa al sistema de salud
El caso expone una problemática crítica: el desvío de medicamentos sensibles desde hospitales hacia circuitos ilegales o de consumo indebido.
Con nuevas pruebas, testimonios y posibles conexiones con una causa de alcance nacional, la investigación avanza para determinar responsabilidades y esclarecer el rol de cada uno de los involucrados en una trama que pone en alerta al sistema sanitario.