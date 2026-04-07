Allanamientos por el robo de medicamentos: encontraron propofol y surge un posible vínculo con el fentanilo

En las últimas horas, el testimonio de Chantal Lecrecq aportó nuevos elementos a la investigación. La profesional admitió haber consumido propofol robado del Hospital Rivadavia y reconoció que lo hacía junto a otra residente.

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Durante una reunión con autoridades hospitalarias, también detalló su historial de consumo, que incluía tanto drogas recreativas como sustancias de uso médico frecuente en quirófanos, entre ellas:

Propofol

Ketamina

Fentanilo

Midazolam

El hallazgo que conecta con el caso del fentanilo adulterado

La investigación sumó un dato clave tras el análisis de los elementos secuestrados en el departamento del enfermero Eduardo Bentancourt, encontrado muerto el 3 de abril en Palermo.

Entre las ampollas halladas en su vivienda había fentanilo inyectable identificado con la marca de HLB Pharma Group SA, firma vinculada a la investigación por fentanilo contaminado.

Este caso está siendo investigado por el juez federal Ernesto Kreplack, quien analiza la posible relación entre ese producto y una serie de muertes en el país.

Qué drogas encontraron en el departamento

En el lugar, los investigadores secuestraron una gran cantidad de medicamentos y elementos médicos, entre ellos:

Propofol

Fentanilo

Lidocaína

Midazolam

Diazepam

Adrenalina

Penicilina

Clonazepam

Además, se incautaron celulares, documentación y una jeringa, lo que refuerza la hipótesis de consumo irregular de sustancias médicas.

720 - 2026-04-07T222607.348 Análisis de las ampollas. Foto: Agencia NA

La advertencia de ANMAT sobre el fentanilo

Cabe recordar que la ANMAT ya había prohibido en 2025 el uso, comercialización y distribución de ampollas de fentanilo de ese laboratorio en todo el país.

La medida fue adoptada en el marco de la investigación por posibles irregularidades en la producción y distribución del medicamento.

Una causa que crece y preocupa al sistema de salud

El caso expone una problemática crítica: el desvío de medicamentos sensibles desde hospitales hacia circuitos ilegales o de consumo indebido.

Con nuevas pruebas, testimonios y posibles conexiones con una causa de alcance nacional, la investigación avanza para determinar responsabilidades y esclarecer el rol de cada uno de los involucrados en una trama que pone en alerta al sistema sanitario.