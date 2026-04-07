El conmovedor pedido de Ricardo Biasotti sobre su hija Anna del Boca: "Tengo la esperanza de..."

"Es muy triste porque los más dañados son los chicos y ninguno se merece eso. Hay que respetarle sus derechos a tener una familia paterna en su vida, una identidad completa", continuó sobre las consecuencias de este tipo de situaciones.

En esa misma línea, reconoció que nunca logró encontrarle una explicación clara al origen del conflicto judicial, aunque evitó profundizar en el motivo y mantuvo un tono reflexivo: "No tiene mucha explicación porque no es racional, pero bueno, quizás ella no supo hacerlo de otra manera". "Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos, ojalá se de algún día", confesó.

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Qué dijo Anna Chiara del Boca tras el sobreseimiento de Ricardo Biasotti

En 2023, tras conocerse el sobreseimiento de Ricardo Biasotti en la causa por presunto abuso, iniciada años atrás, Anna Chiara del Boca se expresó públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y definiciones personales.

Lejos de hacer referencia directa al fallo judicial, la joven eligió compartir un texto íntimo, escrito de puño y letra, donde dejó ver su proceso interno y su forma de atravesar lo ocurrido. “Febrero fue un mes bisagra. Se lo pedí al cielo a gritos. La desesperación de poder adueñarme de mi propio ser y desvincularme de tu perversión. La máscara paródica que querés sostener solo sabe caer. Me atrevo a decir que de ahora en adelante a quien más quiero cuidar es a mí ”.

En esa misma línea, reforzó su postura personal y el valor que le da a su propia mirada por sobre cualquier resolución externa: “El mejor desprecio es no hacer aprecio. Hace rato entendí que la única resolución que me importa es la mía. Febrero me dio la razón. Soy mi propia Justicia ”.

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“Hoy transito otra página. Leo otro camino. Siempre detesté depender de los tiempos del resto. La tierra continúa cosechando violencia impune e incompetencia, pero tarde o temprano emanan putrefacción. Son de manual. Lloré sonriendo”, reflejó un cambio de etapa y una búsqueda de reconstrucción personal, con frases que evidencian un fuerte proceso emocional.

En el cierre, dejó una reflexión que apunta a su presente y a su forma de sanar: “Yo sí tengo consuelo. Yo sí gané gracias a tu ausencia. Yo sí me miro y me abrazo. Creo firmemente que la verdad nace en la soledad. Yo no le temo a la mía. Ese es mi fallo a favor. Qué ironía. Sigo repleta de todo el amor que deseé y merezco. Sigo fiel a mí. Sigo”.

“Me despojo de comprobar mi credibilidad al resto, esa es mi real libertad (2-2-22). Mi tiempo es mío. Y yo me sano sola. El fin de un fin", concluyó el posteo.