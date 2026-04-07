El conmovedor pedido de Ricardo Biasotti sobre su hija Anna del Boca: "Tengo la esperanza de..."
Ricardo Biasotti se refirió al vínculo con su hija, Anna Chiara del Boca, luego de las denuncias impulsadas por Andrea del Boca, entre ellas una por abuso a la joven.
7 abr 2026, 23:48
El conmovedor pedido de Ricardo Biasotti sobre su hija Anna del Boca: "Tengo la esperanza de..."
Tras años de conflicto judicial con Andrea del Boca, Ricardo Biasotti volvió a referirse públicamente a su situación personal luego de su exposición en el Senado. Aunque la Justicia dictó su sobreseimiento en 2023 por las distintas causas, incluida la más grave, el empresario dejó en claro que la situación familiar no logró recomponerse, en especial en lo que respecta al vínculo con su hija,Anna Chiara del Boca.
En una entrevista con Pilar Smith para LAM (América TV), Biasotti habló con crudeza sobre las consecuencias que le dejó todo el proceso. "Es difícil seguir. El daño es muy pesado y muy grave", expresó, al describir el impacto emocional que arrastra desde hace años.
En ese sentido, también destacó el rol clave de su entorno cercano para poder atravesar los momentos más complejos, así como el acompañamiento judicial en las instancias que le permitieron defenderse. "Fueron batallas duras con daños y pérdidas importantes", agregó, dejando en evidencia que, más allá de los fallos, las secuelas continúan presentes.
Durante sus declaraciones, el empresario fue contundente al hablar sobre lo ocurrido en el plano familiar y sostuvo: "Ella quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija. Hizo todo lo posible y lo logro".
"Es muy triste porque los más dañados son los chicos y ninguno se merece eso. Hay que respetarle sus derechos a tener una familia paterna en su vida, una identidad completa", continuó sobre las consecuencias de este tipo de situaciones.
En esa misma línea, reconoció que nunca logró encontrarle una explicación clara al origen del conflicto judicial, aunque evitó profundizar en el motivo y mantuvo un tono reflexivo: "No tiene mucha explicación porque no es racional, pero bueno, quizás ella no supo hacerlo de otra manera". "Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos, ojalá se de algún día", confesó.
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Qué dijo Anna Chiara del Boca tras el sobreseimiento de Ricardo Biasotti
En 2023, tras conocerse el sobreseimiento de Ricardo Biasotti en la causa por presunto abuso, iniciada años atrás, Anna Chiara del Boca se expresó públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y definiciones personales.
Lejos de hacer referencia directa al fallo judicial, la joven eligió compartir un texto íntimo, escrito de puño y letra, donde dejó ver su proceso interno y su forma de atravesar lo ocurrido. “Febrero fue un mes bisagra. Se lo pedí al cielo a gritos. La desesperación de poder adueñarme de mi propio ser y desvincularme de tu perversión. La máscara paródica que querés sostener solo sabe caer. Me atrevo a decir que de ahora en adelante a quien más quiero cuidar es a mí ”.
En esa misma línea, reforzó su postura personal y el valor que le da a su propia mirada por sobre cualquier resolución externa: “El mejor desprecio es no hacer aprecio. Hace rato entendí que la única resolución que me importa es la mía. Febrero me dio la razón. Soy mi propia Justicia ”.
“Hoy transito otra página. Leo otro camino. Siempre detesté depender de los tiempos del resto. La tierra continúa cosechando violencia impune e incompetencia, pero tarde o temprano emanan putrefacción. Son de manual. Lloré sonriendo”, reflejó un cambio de etapa y una búsqueda de reconstrucción personal, con frases que evidencian un fuerte proceso emocional.
En el cierre, dejó una reflexión que apunta a su presente y a su forma de sanar: “Yo sí tengo consuelo. Yo sí gané gracias a tu ausencia. Yo sí me miro y me abrazo. Creo firmemente que la verdad nace en la soledad. Yo no le temo a la mía. Ese es mi fallo a favor. Qué ironía. Sigo repleta de todo el amor que deseé y merezco. Sigo fiel a mí. Sigo”.
“Me despojo de comprobar mi credibilidad al resto, esa es mi real libertad (2-2-22). Mi tiempo es mío. Y yo me sano sola. El fin de un fin", concluyó el posteo.