Vacuna contra el dengue: ¿cómo funciona y de qué forma podría aliviar el brote de casos?

El dengue mayormente circula de manera preponderante en el Noroeste y con la irrupción de variantes que complican el curso de la afección, como el DEN-1 y de un gran número de cuadros con otros virus peligrosos como el zika y el chikungunya.

Según especificó la cartera sanitaria, la vacuna aprobada se denomina TAK-003 y se basa en el virus del "dengue 2" DEN-2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue. Su forma de administración son dos dosis que deben ser aplicadas en un intervalo de tres meses.

test dengue.jpg La vacuna de Takeda contra el dengue cuenta con una eficacia de entre el 60 y el 80%. (Foto: archivo)

La TAK-003, también conocida como Qdenga, recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia y posteriormente en la Unión Europea en diciembre de 2022. Luego, le siguieron el Reino Unido en enero de 2023 y recientemente ha sido también aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA). Su utilización está contemplada para zonas endémicas.

Tras la aprobación por parte de la ANMAT, el laboratorio japonés establecerá los protocolos de inicio del proceso productivo para el envío de un lote de la misma a nuestro país. Cuando esto suceda, una vez concluido ese ciclo y siempre siguiendo estándares de calidad y trazabilidad, Argentina estará en condiciones de recibir ese envío para su posterior comercialización en territorio nacional. Por esto mismo, aún no hay fecha de su arribo, confirmaron desde el entorno de Carla Vizzotti a A24.com pero esperan que los procesos se puedan agilizar a partir de esta "luz verde".

Vacunas bivalentes AP 3.jpg Dengue: Argentina acumula 56.324 personas que cursaron la enfermedad en los últimos cuatro meses. (Foto: archivo)

La visión de expertos sobre la vacuna de Takeda contra el dengue

Muchos interrogantes surgieron a partir de este prometedor anuncio. Para poder desmenuzar cómo funciona y cómo podría aliviar el brote de casos que sufre todos los años la Argentina, este medio consultó a expertos en vacunas, epidemiología e infectología.

Guillermo Docena, inmunólogo e investigador del Conicet explicó a A24.com que "es muy importante esta vacuna en primera instancia porque hay solamente dos aprobadas. La gran diferencia de la formulación de Takeda con la de Sanofi (la otra opción disponible) es que el inoculante japonés se puede aplicar a los que no tuvieron dengue, pero también a aquellos que atravesaron la enfermedad, mientras que la del laboratorio francés de origen (Sanofi) solo a los que lo tuvieron y precisan de una confirmación por laboratorio, ya que no está indicada para quienes no tuvieron dengue.

La otra diferencia que puntualizó el inmunólogo, bioquímico e Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), es que la vacuna de Sanofi se da a partir de los 7 años y encontraron efectos adversos en edades menores, y en cambio Takeda, la que aprobó la ANMAT, está indicada a partir de los cuatro años, "este punto es clave", evaluó.

Mosquito dengue Pixabay.jpg Argentina contará con una vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, indicada para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. (Foto: AP).

Por su parte, el médico infectólogo Javier Farina (M.N. 132.500), jefe del Servicio de Infectología en Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC y exdirector del Comité de Infectología Crítica SATI, resaltó a A24.com: "La vacuna Qdenga cubre los cuatro serotipos a virus atenuado, ha tenido muy buenos resultados de eficacia en sus estudios de Fase III, con una eficacia superior al 60% para infección sintomática y superó el 80% para disminuir internaciones en formas graves del dengue".

"Ya fue aprobada por la Unión Europea, por algunos países del Sudeste Asiático, y a nivel local la ANMAT la acaba de aprobar y habrá que ver luego la provisión en la Argentina, su costo y estrategias para su aplicación y eventuales campañas de vacunación", agregó Farina.

El virólogo Mario Lozano complementó a A24.com: "La vacuna contra el dengue, TAC-003 o Q-Dengue, fue aprobada por ANMAT y protege contra los cuatro serotipos del virus. Fue probada en más de 20.000 personas con una alta eficacia, especialmente para evitar hospitalizaciones. Sin embargo, su aplicación no evitará la transmisión del virus, por lo que se deben seguir tomando medidas preventivas. La vacuna llegará a Argentina en la próxima primavera y no se usará para el brote actual debido a que está terminando".

Según el reconocido especialista, se trata de una eficacia alta para este tipo de vacunas, sobre todo para estas, para vacunas contra estas enfermedades como el dengue o como pasó recientemente con el coronavirus, que no son sistemas de vacunación sencilla, son virus que tienen tasas de cambio de mutación relativamente altas.

denguee.jpg La vacuna contra el dengue aprobada por la ANMAT fue probada en más de 20.000 personas con una alta eficacia, especialmente para evitar hospitalizaciones. (Foto: archivo)

Lozano agregó que, en el caso del dengue, además hay que asegurar la protección contra los cuatro serotipos, porque si no es así, si uno está protegido con solo contra uno de los serotipos y se infecta con otro de los serotipos diferentes, puede suceder que tiene más chances de tener un dengue grave, un dengue hemorrágico, el shock por dengue y eso en la vacuna en ese sentido si no nos protegiera por los cuatro serotipos sería un riesgo más que una protección.

"En este caso, TAC-003 ha mostrado muchísima eficiencia y también muestra una protección contra lo que se llama el dengue sintomático, qué quiere decir esto, También evita en alguna proporción que nos enfermemos, pero en una proporción más baja. Solo el 64 por ciento de las personas vacunadas se protegieron, evitaron su infección, su la enfermedad. Y en ese sentido pasa, es parecido a lo que pasa con el coronavirus", completó.

Vacuna sanofi vs takeda.jpg El inoculante japonés (Takeda) que aprobó la ANMAT a nivel local se puede aplicar a los que no tuvieron dengue, pero también a aquellos que atravesaron la enfermedad, mientras que la del laboratorio francés de origen (Sanofi) solo a los que lo tuvieron y precisan de una confirmación por laboratorio, ya que no está indicada para quienes no tuvieron dengue.

Dengue: por qué es importante estar atento a la segunda y/o tercera vez que una persona se infecta

Según puntualizó Docena a A24.com, el aspecto central a destacar es que no hay ninguna vacuna que pueda frenar una ola o un pico de casos como el que estamos viviendo ahora. Sin embargo, resalto que la vacuna será fundamental y muy importante para el año que viene. " Siempre en dengue lo importante es prevenir la segunda infección. ¿Y esto por qué? Ya que la primera vez que una persona tiene dengue por lo general cursa la afección con síntomas de fiebre, dolores muy fuertes, pero la segunda o la tercera son las formas graves o severas que es el dengue hemorrágico, el que puede llegar a producir la muerte", detalló.

Por este motivo, coinciden los expertos, es muy importante darle la vacuna de Takeda a las personas, hayan estado infectadas o no. El que estuvo expuesto, pero no lo supo, podría recibir la inyección de la vacuna japonesa porque no habría problema, ya que no tiene contradicciones en ese sentido, mientras que con Sanofi solo pueden recibirla los que ya tuvieron dengue.

"La vacuna japonesa está dirigida a los cuatro serotipos, pero principalmente al serotipo DEN-2, el más común, puesto que se basa en el uso de ese virus atenuado para su fabricación", añadió a A24.com Docena.