Maju Lozano narró el calvario que vivió tras recuperarse del dengue: "Es un dolor de cuerpo que literal te morís"

Embed

Maju explicó que no puede precisar cuándo fue se contagió. "No me acuerdo cuando me picó el mosquito, porque supuestamente cuando empiezan los síntomas, con la fiebre y eso, ya viene de días atrás. No me acuerdo porque no soy una persona que está perseguida por el mosquito", detalló.

La conductora mencionó que recién ahora se siente algo mejor. "Me levanté con mucho dolor de cuerpo y de cabeza, pero dicen que son 10 días que duran los síntomas aproximadamente. Ayer estuve genial", finalizó.

maju lozano tiene dengue.jpg

La reflexión de Maju Lozano luego de haber sido internada de urgencia

Hace algunos meses, Maju Lozano debió ser internada de urgencia tras sufrir un problema de salud, y en Todas las tardes, El Nueve, revelaron que la conductora había sufrido “un pico de estrés muy fuerte" y debió ser hospitalizada. Días después, tras un descanso y Maju escribió una fuerte reflexión en sus redes.

La conductora de 50 años, se mostró en la cama abrazada a su hijo de 10 años: "Aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando hacia la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera. Valorar el camino recorrido, dejar atrás el pasado qué pasó y por suerte ya sanó".

"Asumir ya de una vez y sin culpa, que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre. Que trabajar muchísimo y sobre todo de lo que amo, es enseñarle a mi pequeño que los sueños se cumplen. ¡Agradecer y agradecerme! Que el camino recorrido fue arduo pero también hermoso".

"Queda mucho por recorrer, pero solo si lo hago con calma y de a un paso a la vez. Gracias a mis amados seres por acompañarme esto días en un respetuoso silencio", concluyó.