Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia imputó a los dueños de la constructora tras el cambio de carátula. 

vista-del-derrumbe-desde-zo66uo7arrho7pnvsjtwbry454 La causa fue recaratulada como estrago culposo agravado.

Qué implica la imputación por estrago culposo

La causa fue recaratulada como estrago culposo agravado, un delito que sanciona la negligencia o impericia que pone en riesgo la seguridad pública. La pena prevista va de seis meses a tres años de prisión.

La situación actual: vecinos afectados y zona restringida

Mientras avanza la causa judicial, la situación en el complejo sigue sin resolverse. Vecinos denunciaron que los escombros continúan en el lugar, con presencia permanente de Bomberos y Policía de la Ciudad.

Además, el tránsito en la zona permanece alterado: los colectivos no ingresan y deben detenerse a varias cuadras, lo que complica la vida diaria de los residentes.

derrumbe-en-parque-patricios (1) Los responsables habrían dispuesto una sobrecarga de tierra y materiales sin un sistema de drenaje adecuado.

Uno de los damnificados confirmó que su familia decidió abandonar el lugar de manera temporal. “Nos vamos hasta que la zona sea transitable”, aseguró, reflejando la incertidumbre que atraviesan quienes viven en el complejo.

El caso suma tensión y pone el foco en los controles de obra y la seguridad estructural en desarrollos urbanos de gran escala en la Ciudad de Buenos Aires.