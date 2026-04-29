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Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia imputó a los dueños de la constructora tras el cambio de carátula

La causa fue recaratulada como estrago culposo agravado. Los responsables habrían dispuesto una sobrecarga de tierra y materiales sin un sistema de drenaje adecuado.

Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia imputó a los dueños de la constructora tras el cambio de carátula. 

Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia imputó a los dueños de la constructora tras el cambio de carátula. 

La Justicia avanzó en la causa por el derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, y la Fiscalía imputó a los responsables de la constructora por presuntas fallas estructurales. El caso, que generó alarma entre los vecinos, fue recaratulado como estrago culposo agravado.

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A un mes del derrumbe en Parque Patricios: denuncias, miedo y una causa sin responsables. 

Según la investigación, los directivos y técnicos de la empresa Constructora Sudamericana (COSUD) S.A. habrían llevado adelante la obra con “vicios estructurales” en la losa del sector colapsado, ubicado sobre el estacionamiento del primer subsuelo.

De acuerdo al expediente, los responsables habrían dispuesto una sobrecarga de tierra y materiales sin un sistema de drenaje adecuado, lo que habría debilitado la estructura. Además, se señala que ignoraron reiterados reclamos por filtraciones que databan desde 2022.

La fiscal también apuntó contra técnicos que realizaron trabajos de perforación e impermeabilización sin proyecto previo ni respaldo técnico, en una zona que ya presentaba signos de deterioro. Por otra parte, se investiga la responsabilidad de representantes del Banco Hipotecario, a quienes se les atribuye no haber cumplido con el control de obra, pese a estar al tanto de los problemas estructurales.

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La causa fue recaratulada como estrago culposo agravado.&nbsp;

La causa fue recaratulada como estrago culposo agravado.

Qué implica la imputación por estrago culposo

La causa fue recaratulada como estrago culposo agravado, un delito que sanciona la negligencia o impericia que pone en riesgo la seguridad pública. La pena prevista va de seis meses a tres años de prisión.

La situación actual: vecinos afectados y zona restringida

Mientras avanza la causa judicial, la situación en el complejo sigue sin resolverse. Vecinos denunciaron que los escombros continúan en el lugar, con presencia permanente de Bomberos y Policía de la Ciudad.

Además, el tránsito en la zona permanece alterado: los colectivos no ingresan y deben detenerse a varias cuadras, lo que complica la vida diaria de los residentes.

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Los responsables habr&iacute;an dispuesto una sobrecarga de tierra y materiales sin un sistema de drenaje adecuado.

Los responsables habrían dispuesto una sobrecarga de tierra y materiales sin un sistema de drenaje adecuado.

Uno de los damnificados confirmó que su familia decidió abandonar el lugar de manera temporal. “Nos vamos hasta que la zona sea transitable”, aseguró, reflejando la incertidumbre que atraviesan quienes viven en el complejo.

El caso suma tensión y pone el foco en los controles de obra y la seguridad estructural en desarrollos urbanos de gran escala en la Ciudad de Buenos Aires.

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