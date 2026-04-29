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Paro total en la UBA en rechazo a la intimación del Gobierno y en reclamo de financiamiento universitario

La medida afecta a todas las facultades y dependencias de la Universidad de Buenos Aires, tanto personal docente como no docente.

Paro total en la UBA: docentes y no docentes frenan actividades en rechazo a la intimación del Gobierno

Paro total en la UBA: docentes y no docentes frenan actividades en rechazo a la intimación del Gobierno

Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires realizarán este miércoles un paro total de actividades en todas las facultades y dependencias de la institución.

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La medida fue convocada en rechazo a la intimación del Ministerio de Capital Humano para garantizar la continuidad de las clases durante las protestas y en medio del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

uba

La medida de fuerza fue resuelta por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que dispusieron un cese total de actividades en todas las unidades académicas y dependencias universitarias.

El reclamo apunta tanto a la situación salarial como al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa siendo motivo de disputa entre las universidades y el Gobierno nacional.

paro uba

La protesta se produce luego de que el Ministerio de Capital Humano intimara a las universidades nacionales a presentar un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las clases durante eventuales medidas de fuerza.

En ese sentido, la cartera que dirige Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, elevó el pedido a las cabezas de las universidades y pidieron que “informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.

El comunicado del Ejecutivo tiene razón debido al paro docente que comenzó este lunes y al que se adhirieron los gremios de profesores universitarios. La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo lunes 2 de mayo y está en la previa de una nueva marcha federal universitaria en reclamo por la ley de financiamiento.

Desde los gremios interpretaron la decisión como una provocación y una avanzada contra la autonomía universitaria.

Duro cruce con Capital Humano y la postura de la UBA

“Necesitamos menos comunicados en redes y más trabajo por parte del Gobierno para garantizar el derecho y la calidad de la educación”, afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.

El dirigente sindical responsabilizó directamente al Ejecutivo por la situación del sistema universitario y cuestionó a la ministra Sandra Pettovello. “Quien debe garantizar el derecho a la educación es el Gobierno Nacional”, sostuvo.

Además, reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con fallos judiciales favorables a las universidades.

Desde la conducción de la Universidad de Buenos Aires también respaldaron el reclamo. El vicerrector, Emiliano Yacobitti, remarcó que el funcionamiento del sistema depende del esfuerzo cotidiano de docentes, investigadores y trabajadores no docentes.

yacobitti

“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional”, expresó.

Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria

En paralelo, los gremios ratificaron su participación en la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo.

La movilización volverá a tener como eje central el reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades suma así un nuevo capítulo en un año atravesado por la disputa presupuestaria y la defensa del sistema público de educación superior.

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