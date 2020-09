El 86% de las exportaciones de Córdoba en el primer semestre fueron de origen agroindustrial

Cosecha de soja.

El valor de las exportaciones de la provincia de Córdoba registró un incremento del 1,6% en el primer semestre de este año respecto de igual período del 2019, según el relevamiento de la Agencia ProCórdoba, el organismo oficial local para las promociones del comercio exterior.

La información detalla que en los primeros seis meses de este año las exportaciones cordobesas significaron operaciones por US$ 4.339 millones, que representa el 15,8% del total del valor de las exportaciones argentinas en ese período.

Asimismo, sintetiza que las exportaciones de productos locales se destinaron a 121 países, con el 61% de las transacciones concentradas en diez destinos.

Entre ellos se menciona a Brasil (US$ 511 millones), China (US$ 446 millones) y Vietnam (US$ 345 millones).

El 50% de las exportaciones de la provincia estuvieron concentradas en Productos Primarios (PP), mientras que las Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA) fueron el 36% y las Manufacturas de Origen industrial (MOI) el 11%.

En cuanto a sus variaciones en relación al mismo período del año pasado, el único rubro con subas fue el de PP (+36%), mientras que se registraron bajas en las MOA (-13%) y las MOI (-34%)

Por actividad, los cereales encabezan los embarques con un ingreso de US$ 1.396 millones, con un crecimiento del 12%.

Lo siguen residuos y desperdicios de la industria alimenticia, con US$ 885 millones (-8,2%) y semillas y frutos oleaginosos, que totalizó US$ 749 (+ 124%).