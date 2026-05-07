La fuerte advertencia de Gran Hermano tras una grave denuncia: "No permitiré conductas tramposas"

La advertencia cerró con un tono firme y sin margen de duda: “Estaré prestando mucha atención. Que les quede absolutamente claro, no permitiré conductas tramposas. Están advertidos”.

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Cómo fue el lapidario descargo de Yipio tras la salida de Gran Hermano

Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yipio decidió poner fin a las especulaciones y hablar públicamente sobre lo ocurrido. La participante, que abandonó el reality por la salud de su madre Laura, enfrentó rumores que apuntaban a conflictos familiares y a la influencia de su pareja, Mathias Centurión, en la decisión.

En los últimos días se había instalado la versión de que el problema no era estrictamente médico, sino una interna entre Mathías y Lara, la hija de Yipio, que habría dejado a Laura en medio de la tensión. Incluso se llegó a decir que Centurión habría armado todo para convencerla de dejar el programa.

Cansada de las habladurías, Yipio utilizó sus redes sociales apenas llegó a Uruguay para dar su versión: “Estoy en mi casa. Quiero agradecerle a la producción de Gran Hermano porque, apenas salí, tuve acompañamiento psicológico y hicieron todo lo posible para que pudiera llegar lo más rápido posible. A las dos de la tarde ya estaba en Colonia, donde me fueron a buscar mis amigos y mi novio. Por suerte, no tuve que tomarme el bondi”.

Sobre la salud de su madre, fue clara: “Mamá está bien, pero desde hace un tiempo tiene un problema de salud que, cuando entré a la casa, estaba mejor. Todo esto viene acompañado de una depresión. En este último tiempo se dejó venir mucho: le costaba comer, caminar, y mi hija y Mathi hicieron lo que pudieron".

La concursante también explicó que fue su hija quien pidió que regresara: “Hubo un par de caídas en las que mi hija colapsó y pidió que yo estuviese en casa. Para mí, la prioridad es mi familia. Cuando me avisaron que Mathi había dicho que me fuera, entendí. Después salí y el psicólogo me dijo que, en realidad, había sido mi hija".

Con firmeza, Yipio subrayó su compromiso con Laura: “Tengo que conseguir que mamá esté cuidada al 100 por ciento, acompañada; no es fácil. Trato de levantarla y remarla. Es una locura: ayer estaba dentro de la casa y hoy estoy en mi casa. Estoy escuchando un montón de estupideces en las que no me voy a enfocar porque no vale la pena. Tengo a mi hija, que pidió que saliera, y a mi vieja en una situación de la que no me gustaría desentenderme ni dejar de ocuparme. Hay cosas que me tengo que encargar yo".

Aun así, dejó abierta la posibilidad de regresar al reality: “La idea es dejar a mi mamá bien cuidada, porque necesita un acompañamiento total. De la manera que sea, voy a seguir siendo parte del programa. Ha sido una experiencia única, una locura tremenda. Voy a hacer todo lo posible por solucionar esto y porque mi madre esté bien, para después entrar yo tranquila".