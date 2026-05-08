La polémica actitud de Gladys La Bomba Tucumana con Luana tras ser salvada en Gran Hermano

En una nueva y tensa gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde varios participantes esperaban conocer si continuaban o no en placa, Luana terminó siendo una de las jugadoras salvadas por decisión del público.
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Gladys La Bomba Tucumana tuvo una impensada reacción con Luana tras ser salvada en Gran Hermano y afirmar que “está re contra soltera". Mira el momento.
En una nueva y tensa gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde varios participantes esperaban conocer si continuaban o no en placa, Luana terminó siendo una de las jugadoras salvadas por decisión del público.
La participante logró zafar de la gala de eliminación del lunes gracias al apoyo de la gente, lo que desató distintas reacciones tanto entre sus compañeros como entre familiares y allegados que siguen el reality desde afuera. Una de las voces que más llamó la atención fue la de Gladys La Bomba Tucumana, quien no dudó en manifestarse tras conocerse el resultado.
“Tenía que bajar para que me nombres, hace dos días que no me nombrás”, recriminó Fernández, exultante por la salvación, a Santiago del Moro. "¿Estás feliz?", le preguntó el conductor, y ella respondió: "Estoy feliz porque estoy re soltera, más que nunca".
Esta última aclaración de la joven despertó una reacción inmediata de la artista, que no necesitó decir una sola palabra para dejar en claro lo que pensaba. Con apenas un gesto de fastidio y volteando los ojos, La Bomba dejó entrever un claro ninguneo que demuestra lo poco que se banca a su compañera. Detrás de esa incomodidad aparece el conflicto vinculado a Zunino, quien quedó en medio de las dos.
La gala de eliminación del lunes 4 de mayo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó varios cruces inesperados. Franco Zunino sorprendió a todos al expresar su deseo de que Luana Fernández bajara de placa, a pesar de las diferencias previas que mantiene con ella dentro del juego. Su postura generó sorpresa inmediata en el estudio y encendió la reacción de Gladys La Bomba Tucumana.
La cantante no tardó en responder en vivo y dejó en claro su malestar por la actitud del joven, con una frase filosa que marcó el tono del momento. "Alta traición, esto es muy fuerte para mí. Queremos que se quede Danelik. Qué estás diciendo, corazón. Todo mal con vos”, disparó sin filtro.
La tensión no terminó ahí, ya que cuando Santiago del Moro volvió a interactuar con la casa de manera virtual, La Bomba volvió a intervenir, todavía visiblemente molesta por lo ocurrido. En ese contexto, redobló sus comentarios sobre la situación sentimental y el vínculo con Zunino: “Acá acaba de haber una discusión importante con el chico que estamos entablando algo. No sabés todo lo que le he dicho. Mañana mínimo me tiene que despertar con un desayuno, si no, está todo mal, changuito ”.
“Yo ya le dije que le hago lo que quiera, que no hay problema, Santi”, respondió Franco a las intervenciones del conductor. Sin embargo, Del Moro no dejó pasar la situación y marcó su postura en vivo: “Hace dos meses y pico que escucho eso, Zunino”.
El ida y vuelta continuó subiendo de temperatura cuando el participante volvió a cuestionar a Santiago: “Cómo me das a mí, Santi. La tenés conmigo, siempre me tirás la mala, eh”. A lo que el comunicador cerró la conversación con una advertencia clara sobre su actitud dentro del juego: “No, pero es que vos canchereás. Estás jugando con fuego”.