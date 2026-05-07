Apareció una foto de la mamá de Yipio de Gran Hermano que revela cómo está realmente de salud

"Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelvo a cerrarles el...", sumó, advirtiendo que buscará volver a Gran Hermano una vez que mejore la salud de Laurita. Y enfatizó: "Hay gente que habla que parece que nunca tuvieron familia o les hace falta un abrazo".

Mamá de Yipio

Qué dice el descargo de Yipio de Gran Hermano

La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucho más que sorpresa dentro de la casa. Lo que parecía ser una despedida motivada únicamente por el delicado estado de salud de su mamá terminó convirtiéndose en uno de los temas más polémicos de los últimos días alrededor del reality.

Mientras sus compañeros intentaban entender su abrupto abandono, afuera comenzaron a multiplicarse las versiones sobre lo que realmente habría ocurrido. En distintos programas y redes sociales empezaron a señalar a Mathías Centurión, pareja de la participante, como el supuesto impulsor de la decisión. Incluso, algunos rumores aseguraban que el verdadero conflicto estaba relacionado con una fuerte interna familiar entre él y Lara, la hija de Yipio.

En medio de semejante revuelo, la humorista uruguaya decidió terminar con el silencio y dar su propia versión apenas aterrizó nuevamente en Uruguay. A través de sus redes sociales, explicó el duro presente que atraviesa su familia y también respondió indirectamente a quienes pusieron en duda su palabra.

“Estoy en mi casa. Quiero agradecerle a la producción de Gran Hermano porque, apenas salí, tuve acompañamiento psicológico y hicieron todo lo posible para que pudiera llegar lo más rápido posible. A las dos de la tarde ya estaba en Colonia, donde me fueron a buscar mis amigos y mi novio. Por suerte, no tuve que tomarme el bondi”, relató sobre cómo fueron sus primeras horas fuera del reality.

Luego, se enfocó de lleno en la situación de su mamá, Laura, y explicó que el problema de salud no es reciente, aunque reconoció que en el último tiempo el cuadro empeoró considerablemente: “Mamá está bien, pero desde hace un tiempo tiene un problema de salud que, cuando entré a la casa, estaba mejor. Todo esto viene acompañado de una depresión. En este último tiempo se dejó venir mucho: le costaba comer, caminar, y mi hija y Mathi hicieron lo que pudieron".

“Hubo un par de caídas en las que mi hija colapsó y pidió que yo estuviese en casa. Para mí, la prioridad es mi familia. Cuando me avisaron que Mathi había dicho que me fuera, entendí. Después salí y el psicólogo me dijo que, en realidad, había sido mi hija", dejó en claro que el pedido lo realizó Lara.

Lejos de esquivar la polémica, Yipio también habló sobre los rumores que circularon en las últimas horas y aseguró que no piensa quedarse enganchada en las críticas mientras intenta resolver la situación familiar: “Tengo que conseguir que mamá esté cuidada al 100%, acompañada; no es fácil. Trato de levantarla y remarla. Es una locura: ayer estaba dentro de la casa y hoy estoy en mi casa. Estoy escuchando un montón de estupideces en las que no me voy a enfocar porque no vale la pena. Tengo a mi hija, que pidió que saliera, y a mi vieja en una situación de la que no me gustaría desentenderme ni dejar de ocuparme. Hay cosas que me tengo que encargar yo".

A pesar del difícil momento, la uruguaya sorprendió al asegurar que no siente su paso por el programa como una historia terminada y que todavía mantiene la intención de seguir ligada al reality de alguna manera. “La idea es dejar a mi mamá bien cuidada, porque necesita un acompañamiento total. De la manera que sea, voy a seguir siendo parte del programa. Ha sido una experiencia única, una locura tremenda. Voy a hacer todo lo posible por solucionar esto y porque mi madre esté bien, para después entrar yo tranquila", expresó, dejando abierta la puerta a un eventual regreso.

Finalmente, cerró el video con un mensaje sincero dedicado a quienes la acompañaron desde el comienzo de su participación en Gran Hermano: “Necesitaba contarles esto de corazón porque ayer salí como loca y siento que también le debo explicaciones a la gente que me apoyó. Voy a afrontar esto como lo afronto siempre: a ovarios y risas, tratando de solucionar las cosas, porque si me enfoco en el problema, me vuelvo loca”.