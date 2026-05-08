Emanuel quedó fuera de sí tras el comunicado de Gran Hermano y señaló con todo a Manu: "Sé que fue él"

La acusación fue tan directa que no dejó margen a dudas: “Es Manu de acá a la China”, remarcó Emanuel, mientras Zunino opinó que seguramente esto se había dicho en un stream del afuera con Nazareno, casi como una broma, pero que terminó destapando la polémica.

El clima dentro de la casa se volvió más tenso que nunca. Entre sospechas, confesiones y acusaciones, los jugadores saben que cualquier paso en falso puede costar caro. Y Emanuel, fiel a su estilo frontal, ya dejó en claro que no piensa quedarse callado.

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Cuál fue el dato desconocido que se filtró de Yipio de Gran Hermano

Yipio se convirtió en protagonista de una de las noches más emotivas de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El miércoles, la comediante uruguaya tomó la difícil decisión de abandonar la casa tras recibir la noticia sobre el delicado estado de salud de su madre, Laura Madafaker.

La salida de Yipio fue un golpe duro para sus compañeros, que no pudieron ocultar la tristeza por su partida. Laura venía atravesando problemas de salud desde hacía tiempo, pero en los últimos días el cuadro se agravó, situación que le fue comunicada a la participante en el confesionario.

En medio de la conmoción, el tema también se trasladó fuera del reality. En el ciclo de streaming La jugada de Telefe, Solange Abraham opinó sobre la salida de Yipio y lanzó un comentario que generó polémica. “Yo creo que ella está enojada. Cuando me dijeron que hace stand up dije qué divertido”, expresó, abriendo la puerta a un debate inesperado.

Fue entonces cuando el periodista uruguayo Lucho Román reveló públicamente el costado solidario de Yipio en su país. “Ella en Uruguay no tiene mucho dinero, es la realidad, vive con el día a día. En Uruguay el stand up tampoco garpa mucho pero ella hace un montón de juntadas de dinero para ayudar a la gente con los techos, la comida, con la ropa, con las inundaciones, tiene un lado muy lindo y muy bueno, adentro quizás es un juego”, comentó.

Sin embargo, Solange cuestionó esa exposición: “Te digo algo: yo jamás diría si ayudo o no a alguien, eso me lo guardo para mí”. Y cuando Román aclaró que la información no provenía de Yipio sino de él, Abraham se mantuvo firme: “La solidaridad me parece fantástico, pero yo jamás lo diría. Nadie sabe, solo mamá, mi hermana y mi psicóloga si yo hago solidaridad”.

El cruce no pasó desapercibido. En redes sociales, los usuarios reaccionaron de inmediato y criticaron las palabras de la ex Gran Hermano, defendiendo el costado solidario de Yipio y cuestionando la postura de Abraham.