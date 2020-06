Alfredo De Ángeli: "Si lo de Vicentin llega al Congreso va a ser como la 125. No va a pasar"

Alfredo De Ángeli, Senador Juntos por el Cambio

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, el entrerriano Alfredo De Ángeli, destacó que si el proyecto de expropiación de la compañía Vicentin llega el Congreso "va a ser como una 125".

En declaraciones a La Red Rural (AM 910 Radio La Red), el ex dirigente rural destacó que la movilización del Banderazo del 20 de junio pasado "hizo dar marcha atrás a varios senadores, que no van a apoyar el proyecto".

Hacía referencia a senadores del Peronismo Federal, a quienes definió como republicanos, con una visión productivista, de un capitalismo moderado. Entre ellos destacó los casos de Juan Carlos Romero, de Salta o Carlos Reutemann, quienes votaron en contra del proyecto de creación de una Comisión Bicameral para investigar los préstamos del Banco Nación, que la semana pasada tuvo media sanción en el Senado, y que Juntos por el Cambio votó en contra.

"Lo que nosotros nos resistimos es a discutir algo que está fuera de nuestro alcance y en el área de la Justicia. Qué tiene que intervenir el Ejecutivo -con el proyecto- en otro órgano de la República, lo mismo que la Bicameral. Para eso esta la Justicia. Nosotros tenemos la pandemia, tenemos que trabajar sobre cómo salimos de esto, hay tantas cosas para discutir", sostuvo.

El Senador manifestó que el camino del oficialismo es estatizar e influir en el comercio de granos. "Así como hicieron con Latam, que le hicieron la vida imposible hasta que se fue, quieren Vicentin para hacerle lo mismo a las empresas competidoras y quedarse con el comercio de granos estatizado. Es el camino que llevan, siendo el comercio de granos uno de los más transparentes en la Argentina y en el mundo", afirmó.