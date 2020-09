Aporte del agro: 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país fueron por exportaciones agroindustriales

Monitor de Exportaciones Agroindustriales - FADA

Alrededor de US$ 20.000 millones ingresaron al país por exportaciones agroindustriales en el primer semestre del año. Eso representó el 74% de las exportaciones totales, o sea, 7 de cada 10 dólares que entraron.

Así lo reveló el informe de FADA y su estudio “Monitor de Exportaciones Agroindustriales”, que elaboró un ranking de los productos que el país exporta, siendo el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, yerba y porotos, segundos en exportar maní, terceros en maíz, soja, girasol y peras, y cuartos con carne de vaca, camarones, langostinos, té negro y leche en polvo.

Para David Miazzo, economista jefe de FADA, “las exportaciones se necesitan para la economía diaria de nuestra casa porque "cuando vendemos afuera granos, carne, frutas, legumbres, etc., entra el dinero que necesitamos para poder comprar lo que no producimos acá. Por ejemplo: celulares, ropa, partes de autos o de las TV, computadoras, Netflix, etc. Aquí se derriba una de las creencias de que a la mayoría no le aporta nada”, sostuvo.

Según Nicolle Pisani Claro, economista de FADA se cae un mito: "las exportaciones generan muchos de nuestros empleos y así también es como llegan a nuestros bolsillos. Puede que directa o indirectamente, tu trabajo exista gracias a toda la cadena que genera el circuito de exportar". Puso el ejemplo de la cadena de la carne vacuna que genera 100.000 empleos en su circuito de exportación: trabajadores del campo, veterinarios, camioneros, del frigorífico, etc.

Monitor de Exportaciones - FADA Monitor de Exportaciones - FADA Monitor de Exportaciones - FADA Monitor de Exportaciones - FADA ❮ ❯

El informe destaca que de los US$ 20.000 millones generados de esas ventas agroindustriales, el 70% provienen de las cadenas granarias, el 15% de economías regionales, 8% de carnes, el 2% de lácteos y el 5% de otros productos.

Además, relevó que las cadenas agroindustriales aportaron más de US$ 3600 millones en derechos de exportación (DEX), en los primeros 6 meses del año. "Esto se traduce en menos recursos para las regiones productivas que generaron la riqueza, ya que es un tributo que no se distribuye de manera automática por coparticipación a las provincias”, explica Pisani Claro.

Por ejemplo, sólo en relación a cereales y oleaginosas, Buenos Aires dejó de recibir US$ 1019 millones y Córdoba US$ 886 millones, en el semestre. "Esto es menos inversiones, menos actividad económica, menos empleo regional".

Perfil exportador argentino

Top 3 de mayores exportadores: complejo soja (38,4%), complejo maíz (16,6%) y complejo trigo (9,2%).

Top 3 de complejos con mayor inserción internacional: té (94%), limón (19%), legumbres (82%).

Top 3 de productos con mayor share de mercado: aceite soja (51%), yerba mate (44%), harina de soja (36%).

Top 3 de complejos con mayor concentración de destinos: complejo yerba (90%), té (89%) y porcino (82%).

Top 3 de complejos con mayor concentración de origen: te (100% NOA), Lácteo (99% Pampeano) y avícola (98% Pampeano).

52% es la inserción internacional promedio de los 19 complejos