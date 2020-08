Por el buen clima en Estados Unidos, la soja acumuló una caída semanal de 8 dólares

El buen clima en Estados Unidos golpeó las cotizaciones de la soja

Los precios de los granos cayeron en el mercado de Chicago, ante un clima beneficioso para los cultivos en Estados Unidos que puede mejorar los volúmenes de producción estimados en ese país.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó US$ 3,86 hasta los US$ 319,76 la tonelada, a la vez que el de septiembre retrocedió US$ 3,31 para concluir la jornada a US$ 318,11 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las "excelentes" condiciones del cultivo implantado en Estados Unidos y por el posicionamiento de los fondos de inversión de cara al informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se publicará la semana próxima, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Así, el buen estado de la oleaginosa dejó sin efectos el dato alcista de las nuevas compras de China, que hoy totalizaron en 456.000 toneladas.

Así, el saldo semanal es de una pérdida de 8 U$S/tn. (2,5%), informó la corredora Grassi SA.

Sus subproductos acompañaron la baja del poroto, con una retroceso de US$ 0,77 de la harina hasta los US$ 308,64 la tonelada, mientras que el aceite perdió US$ 3,75 para cerrar a US$ 691,14 la tonelada.

El precio del trigo se retrajo US$ 2,11 y se ubicó en US$ 182,07 la tonelada, debido a "el amplio abastecimiento de cereal a nivel internacional y las mejoras en grandes países productores como Canadá y Ucrania habría generado nuevas reducciones en los valores del cereal", indicó la BCR.

Por último, la cotización del maíz cayó US$ 1,38 y se posicionó en US$ 121,16 la tonleada, debido al posicionamiento de los operadores ante el informe del USDA, que prevén que informe una mejora en las proyecciones de producción del cereal en Estados Unidos.