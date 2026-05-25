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Astrología: Mercurio vive sus últimos días en Tauro y activa la última gran oportunidad de ahorro del mes

El planeta de la mente y el comercio se despide de la tierra fija para mudar sus ideas al aire. Enterate cómo aprovechar este tránsito para ordenar tus cuentas.

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Mercurio vive sus últimos momentos en el signo de Tauro

Mercurio vive sus últimos momentos en el signo de Tauro, exigiendo un balance real de gastos antes de mudar sus ideas al aire. Foto: Astrología.

Más allá del tránsito de la Luna, el gran protagonista del plano mental y comercial durante esta semana del 25 al 29 de mayo de 2026 es Mercurio transitando los últimos grados de Tauro. El planeta del intelecto, los números, los contratos y la comunicación cotidiana se encuentra preparando las valijas para abandonar el signo del Toro e ingresar a Géminis. En la astrología financiera, estas últimas horas de Mercurio en un signo de tierra fija representan la última gran oportunidad del mes para consolidar nuestra economía personal.

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 Identificar y soltar viejos patrones es la propuesta del Nodo Sur para este fin de semana. Foto: Astrología.

Este fenómeno astrológico actual es el responsable directo de que durante estos días sientas una necesidad imperiosa de poner orden en tus papeles, revisar tus gastos hormiga y buscar opciones de inversión seguras. La mente bajo la influencia de Tauro no se conforma con ideas abstractas ni promesas en el aire; exige números reales, presupuestos detallados y resultados tangibles. Es una semana clave para sentarte con la calculadora en la mano, armar el balance definitivo de mayo y cerrar los acuerdos económicos que venías postergando.

Astrología: Cómo capitalizar la energía comercial antes del cambio de chip

La clave absoluta para aprovechar este tránsito cósmico durante los próximos días es la concreción pragmática. Mi primer consejo para esta semana es que dejes de lado las dudas y le pongas el punto final a las negociaciones financieras pendientes. Si tenés que definir las condiciones de un contrato, renovar un alquiler o acordar el pago de un servicio profesional, hacelo antes del viernes. La energía de Tauro te regala la sensatez y la firmeza necesarias para defender tu bolsillo sin perder la calma.

En el plano laboral, este aspecto planetario te vuelve un planificador implacable. No dejes nada librado al azar ni confíes ciegamente en la memoria de los demás. Documentá cada acuerdo por escrito, enviá mails de seguimiento con los puntos claros de las reuniones y organizá tus archivos digitales de manera prolija. Cuando Mercurio mude sus ideas al signo de Géminis el próximo mes, el ritmo mental se volverá mucho más rápido pero también más disperso. Tener tus cimientos económicos ordenados hoy te permitirá volar sin peso mañana.

Los signos que lideran el orden económico semanal

Los signos de tierra y agua (Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis) serán los canales directos de esta energía de consolidación material. Van a sentir una claridad mental asombrosa para detectar dónde están las fugas de dinero en su presupuesto diario y qué estrategias de ahorro les conviene implementar de cara al invierno. Es un momento excelente para que confíen en su sentido común y dejen de gastar dinero por pura ansiedad social.

Por su parte, los signos de aire y fuego deberán hacer un esfuerzo extra para no dejarse ganar por la impaciencia o los impulsos de compra a mitad de semana. No te dejes tentar por las ofertas engañosas en las plataformas digitales ni tomes decisiones de inversión apuradas sin revisar la letra chica de los contratos. Acordate de que Tauro premia la lentitud inteligente y los procesos madurados a fuego lento: en el plano económico de esta semana, el que se apura, pierde.

FAQ:

  • ¿Es buen momento para abrir cuentas de ahorro o plazos fijos? Excelente. Mercurio en Tauro favorece todas las herramientas financieras tradicionales que garantizan estabilidad y previsibilidad a largo plazo.

  • ¿Cómo influye este tránsito en las conversaciones laborales? Aporta un tono de mucha seriedad, realismo y enfoque en los beneficios materiales tangibles de ambas partes.

  • ¿Cuál es el aroma recomendado para aromatizar la oficina de cuentas? El de canela o lavanda para atraer la prosperidad y mantener los niveles de estrés bajo control.

  • ¿Qué cristal tener cerca del teclado para concentrarse hoy? Un cuarzo verde o una pirita para enraizar las ideas y potenciar la claridad matemática.

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