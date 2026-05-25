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María Fernanda Callejón relató cómo fue el abuso que sufrió de su ex, Ricky Diotto

En La mañana con Moria, María Fernanda Callejón narró cómo el episodio de abuso que vivió con su ex, Ricky Diotto.

25 may 2026, 12:15
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Maria Fernanda Callejon
Maria Fernanda Callejon

María Fernanda Callejón sorprendió al relatar en La mañana con Moria un delicado episodio que, según aseguró, vivió junto a su ex pareja, Ricky Diotto, en medio del conflictivo proceso de separación que atravesaron tras más de una década de relación y una hija en común, Giovanna.

La actriz viene manteniendo desde hace tiempo fuertes cruces judiciales y mediáticos con el músico y odontólogo, especialmente vinculados a cuestiones económicas, la crianza de su hija y el divorcio. Sin embargo, esta vez decidió revelar una situación que hasta ahora no había contado públicamente y que ocurrió, según explicó, dentro del Hospital Austral.

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“El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta. También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás”, relató al aire en el programa conducido por Moria Casán.

Luego, Callejón recordó cuál fue su reacción inmediata tras el episodio y aseguró que quedó completamente shockeada por lo ocurrido. “Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’”, expresó visiblemente movilizada.

La actriz explicó además que ese pedido de disculpas la impactó profundamente, sobre todo por el contexto en el que se encontraban como expareja. “Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo”, concluyó.

Las declaraciones de Callejón rápidamente generaron repercusión en redes sociales y en los medios de espectáculos, ya que es la primera vez que vincula públicamente a Diotto con una situación que encuadró como un hecho de abuso sexual simple.

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¿Cuál fue la reacción de Ricky Diotto tras la denuncia por abuso de parte de su ex, María Fernanda Callejón?

Desde los Tribunales de Campana y a la espera de conocerse la sentencia judicial, María Fernanda Callejón realizó fuertes declaraciones en La mañana con Moria (El Trece), donde apuntó directamente contra su ex pareja, Ricky Diotto. La actriz habló de una situación que, según explicó, encuadraría dentro de un supuesto caso de abuso sexual simple y aseguró que todavía no realizó la denuncia formal porque primero quiere cerrar el conflicto judicial que mantiene con él.

"Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie, todavía no pude hacer la denuncia porque quiero terminar este juicio", expresó Callejón al aire en el ciclo conducido por Moria Casán. Sus palabras generaron un fuerte impacto en el estudio y rápidamente despertaron la reacción de la conductora, quien le preguntó directamente a quién hacía referencia con esa acusación.

Sin vueltas, la actriz respondió: "De mí. Eso fue el día que la operamos a mi hija y yo no miento. Yo pensé que era una cosa y cuando se lo comenté a mi abogado me dijo: 'no, eso es abuso sexual simple'". De esta manera, Callejón dio detalles por primera vez sobre el episodio que, según sostuvo, habría ocurrido durante un momento delicado vinculado a la salud de su hija.

Pero las declaraciones no terminaron ahí. Además de hablar del presunto episodio de abuso, la panelista mostró en cámara los rayones que aparecieron en su camioneta y deslizó sospechas sobre la posible responsabilidad de Diotto en el hecho. La situación volvió a escalar rápidamente y el tema se instaló de lleno en los programas de espectáculos.

Horas más tarde, Diotto fue consultado en Intrusos (América TV) sobre las graves acusaciones realizadas por su ex pareja y reaccionó con evidente sorpresa. "No sabía nada. No tengo nada para decir, ya no me sorprende nada. No tengo idea, me quedé helado", comenzó diciendo Diotto al escuchar las declaraciones de Callejón.

Luego negó categóricamente los dichos de la actriz y aseguró que la situación relatada no tiene sentido. "De esas cosas yo no me puedo hacer cargo, más vale que lo niego. Estuve con mi hija y ella en una habitación, enfermera, en un hospital hay cámaras... ¿Estamos todos locos? Es una locura, un disparate", sostuvo el músico, visiblemente impactado por la acusación pública.

Por último, también respondió sobre la supuesta vandalización del vehículo de Callejón y eligió hacerlo con ironía. "Yo mando gente a rayar autos, es dantesco esto. Yo estoy tranquilo", lanzó, intentando bajarle el tono a las sospechas que recaen sobre él. Mientras tanto, el conflicto judicial y mediático entre ambos continúa sumando capítulos y promete seguir generando repercusiones.

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