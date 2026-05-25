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Belgrano va por más títulos: las nuevas copas que puede alcanzar y cuánto dinero se llevó por ser campeón

La histórica consagración en el Torneo Apertura le otorgó su primera estrella oficial a Belgrano, que, además, embolsó una importante cifra económica y activó un combo de definiciones nacionales e internacionales para seguir agrandando su vitrina.

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Belgrano va por más títulos: las nuevas copas que puede alcanzar y cuánto dinero se llevó por ser campeón

El fútbol de Córdoba vive sus horas más gloriosas y el impacto de la vuelta olímpica promete extenderse por mucho tiempo. Belgrano logró el primer título de su historia al vencer por 3-2 a River en la final del Apertura y ahora, no solo logró clasificarse a la Copa Libertadores 2027, sino que también se aseguró disputar varias definiciones para continuar sumando estrellas en el corto y mediano plazo.

Leé también Belgrano le ganó 3 a 2 a River en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026
Belgrano le ganó 3 a 2 a River en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026  (REUTERS)

El 24 de mayo será un día que quedará grabado para siempre en la memoria y en el corazón de todos los hinchas piratas. No obstante, este hito trascendental no se limitará únicamente a la mística de haber dado la primera vuelta olímpica en la máxima categoría del fútbol argentino, sino que le permitirá al elenco cordobés empezar a ser protagonista de otros certámenes de elite organizados por la federación local.

Qué finales se aseguró jugar Belgrano tras salir campeón del Apertura

La consagración doméstica le otorgó al conjunto celeste el pasaporte directo para un partido decisivo antes del cierre del año. Con este título, los dirigidos por Ricardo Zielinski se aseguraron disputar el Trofeo de Campeones 2026, que lo jugará frente al equipo que conquiste el Clausura de este año.

En caso de que se repita el ganador o el fixture juegue a favor de las matemáticas celestes, el panorama de celebraciones podría expandirse de manera notable. A este se le podría sumar la Supercopa Argentina en caso de que el Pirata obtenga el Trofeo de Campeones, y sería ante el campeón de la Copa Argentina, abriendo una cadena de oportunidades únicas para la institución.

Puede Belgrano jugar una copa en el exterior tras este título

Los horizontes competitivos para los comandados por el "Ruso" Zielinski cruzaron las fronteras tradicionales del país. Estos títulos también le permitirían llegar a jugar la Supercopa Internacional, algo que no es seguro, pero que se podría disputar en el exterior en los próximos meses según el formato de la competencia.

Más allá de las proyecciones y de las variables que deban resolverse en la segunda mitad del calendario, en Alberdi se rigen bajo la tranquilidad de que los primeros dos anhelos están cumplidos: haber sido campeón y asegurarse disputar un torneo internacional de la talla de la Copa Libertadores.

Cuánto dinero ganó Belgrano por ser campeón del Torneo Apertura

Detrás del indiscutible prestigio deportivo y de las medallas colgadas en el pecho de los futbolistas, el éxito trajo consigo un fuerte alivio financiero para las arcas de la institución cordobesa.

A estos logros estrictamente deportivos, se les debe sumar el premio económico, que consiste en 500.000 dólares, una cifra otorgada al conjunto que se quede con el primer torneo del año. Por si fuera vergonzoso este ingreso en moneda extranjera, el rédito por el marco imponente que tuvo el Estadio Mario Alberto Kempes redondeó un negocio perfecto: el club se quedó con el 70 por ciento de la recaudación de la final ante el Millonario, garantizando recursos clave para armar el plantel de cara a los desafíos venideros.

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