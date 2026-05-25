Belgrano va por más títulos: las nuevas copas que puede alcanzar y cuánto dinero se llevó por ser campeón

Puede Belgrano jugar una copa en el exterior tras este título

Los horizontes competitivos para los comandados por el "Ruso" Zielinski cruzaron las fronteras tradicionales del país. Estos títulos también le permitirían llegar a jugar la Supercopa Internacional, algo que no es seguro, pero que se podría disputar en el exterior en los próximos meses según el formato de la competencia.

Más allá de las proyecciones y de las variables que deban resolverse en la segunda mitad del calendario, en Alberdi se rigen bajo la tranquilidad de que los primeros dos anhelos están cumplidos: haber sido campeón y asegurarse disputar un torneo internacional de la talla de la Copa Libertadores.

Cuánto dinero ganó Belgrano por ser campeón del Torneo Apertura

Detrás del indiscutible prestigio deportivo y de las medallas colgadas en el pecho de los futbolistas, el éxito trajo consigo un fuerte alivio financiero para las arcas de la institución cordobesa.

A estos logros estrictamente deportivos, se les debe sumar el premio económico, que consiste en 500.000 dólares, una cifra otorgada al conjunto que se quede con el primer torneo del año. Por si fuera vergonzoso este ingreso en moneda extranjera, el rédito por el marco imponente que tuvo el Estadio Mario Alberto Kempes redondeó un negocio perfecto: el club se quedó con el 70 por ciento de la recaudación de la final ante el Millonario, garantizando recursos clave para armar el plantel de cara a los desafíos venideros.