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Cayó la banda que le robó a Del Potro en Tandil: la conexión inesperada con deportistas de elite

La investigación comenzó tras el robo en la casa de la madre de Juan Martín del Potro en Tandil y terminó con la detención de sospechosos que tenían pedidos de captura internacional.

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Cayó la banda que le robó a Del Potro en Tandil: la conexión inesperada con deportistas de elite

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Una investigación iniciada tras el robo en la casa de Juan Martín del Potro terminó exponiendo a una presunta organización criminal integrada por ciudadanos chilenos, sospechada de cometer entraderas en Argentina y de participar en robos a deportistas de elite en Estados Unidos.

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El operativo fue llevado adelante por la DDI de Azul junto a la Fiscalía N°16, a cargo de Marcelo Eguzquiza. Como resultado, fueron detenidos dos hombres con pedidos de captura internacional y alerta roja de Interpol, además de otros sospechosos vinculados a la banda.

La causa comenzó el 15 de mayo, cuando Patricia Lucas, madre del extenista, denunció que delincuentes habían ingresado a su casa de Tandil tras romper una ventana del living. Del lugar se llevaron joyas, dinero, relojes, perfumes, ropa y distintos objetos relacionados con la carrera deportiva de Del Potro, entre ellos medallas y una raqueta profesional.

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A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los detectives lograron identificar el auto utilizado en el golpe: un Chevrolet Astra bordó. Luego descubrieron que el vehículo había quedado registrado en una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, lo que permitió avanzar sobre uno de los sospechosos.

Los investigadores apuntaron entonces contra Ignacio Aquiles Zuñiga Cartes, un ciudadano chileno radicado en Capital Federal, quien además aparecía vinculado a Walter D’Amelio, un argentino que también quedó bajo sospecha.

Con el avance de la causa, la Justicia reconstruyó parte del recorrido realizado por los acusados después del robo y detectó movimientos compatibles con el trayecto entre Tandil, Ayacucho y Buenos Aires. También localizaron el taller mecánico donde estaba siendo reparado el Chevrolet Astra utilizado durante el asalto.

La investigación dio un giro aún más llamativo cuando se detectó que Zuñiga Cartes estaría relacionado con una banda internacional acusada de cometer robos a viviendas de figuras reconocidas del deporte en Estados Unidos. Entre las víctimas mencionadas aparece Travis Kelce, pareja de Taylor Swift.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó detenciones e intervenciones telefónicas. Dos de los sospechosos fueron capturados en la terminal de Retiro cuando intentaban viajar hacia Misiones.

Además, durante distintos procedimientos realizados en Buenos Aires y Junín, la policía secuestró vehículos, celulares, relojes y otros elementos considerados de interés para la causa.

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