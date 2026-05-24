Cayó la banda que le robó a Del Potro en Tandil: la conexión inesperada con deportistas de elite

DESVALIJARON LA CASA de JUAN MARTÍN DEL POTRO en TANDIL: SE LLEVARON LO MÁS VALIOSO DEL TENISTA DESVALIJARON LA CASA de JUAN MARTÍN DEL POTRO en TANDIL: SE LLEVARON LO MÁS VALIOSO DEL TENISTA

A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los detectives lograron identificar el auto utilizado en el golpe: un Chevrolet Astra bordó. Luego descubrieron que el vehículo había quedado registrado en una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, lo que permitió avanzar sobre uno de los sospechosos.

Los investigadores apuntaron entonces contra Ignacio Aquiles Zuñiga Cartes, un ciudadano chileno radicado en Capital Federal, quien además aparecía vinculado a Walter D’Amelio, un argentino que también quedó bajo sospecha.

Con el avance de la causa, la Justicia reconstruyó parte del recorrido realizado por los acusados después del robo y detectó movimientos compatibles con el trayecto entre Tandil, Ayacucho y Buenos Aires. También localizaron el taller mecánico donde estaba siendo reparado el Chevrolet Astra utilizado durante el asalto.

La investigación dio un giro aún más llamativo cuando se detectó que Zuñiga Cartes estaría relacionado con una banda internacional acusada de cometer robos a viviendas de figuras reconocidas del deporte en Estados Unidos. Entre las víctimas mencionadas aparece Travis Kelce, pareja de Taylor Swift.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó detenciones e intervenciones telefónicas. Dos de los sospechosos fueron capturados en la terminal de Retiro cuando intentaban viajar hacia Misiones.

Además, durante distintos procedimientos realizados en Buenos Aires y Junín, la policía secuestró vehículos, celulares, relojes y otros elementos considerados de interés para la causa.