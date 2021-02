Cambios en el Ministerio de Agricultura: una salida acordada y otra con escándalo

Los salientes funcionarios de Agricultura: Echazarreta y Rossi (Foto: archivo).

Tras el anuncio de cambios en el ministerio de Agricultura, los funcionarios salientes expresaron hoy sensaciones encontradas.

Por un lado, el ahora exsecretario de Agricultura, Julián Echazarreta, confirmó que su alejamiento fue una decisión personal por cansancio; en tanto, el exsubsecretario de Control Comercial Agropecuario, Marcelo Rossi, sostuvo en redes sociales que su salida es “inexplicable”.

“Soy un hombre grande. La exigencia de la función pública es muy elevada. Me fui”, sostuvo Echazarreta unas horas después de dejar su cargo.

En declaraciones a La Red Rural (Radio La Red – AM910), el exfuncionario aseguró que “es estimulante trabajar para el bien común, para la producción pero muy exigente desde el punto de vista físico y la verdad que estoy cansado”.

En metáfora futbolera, graficó la exigencia del cargo y sus limitaciones: “Tenemos partidos de jugar de dos tiempos y yo a los 20 minutos estoy cansado”, afirmó.

También negó que hubiera roces en la función. “Es una cuestión personal me quedo sin aire, no puedo hacer un pase, no puedo trabar porque me quedo sin piernas. Tiene que venir gente que esté bien, que tenga más aire y sea más joven”, enfatizó.

Echazarreta resaltó además la figura del ministro de Agricultura, Luis Basterra, a quien se refirió como “un hombre inteligente, trabajador y honrado” y de “profundas convicciones políticas y un compromiso social muy claro”. Y destacó su tarea en el área de agricultura familiar.

Enojo en la Subsecretaría de Control Comercial

Por su parte, el hasta ayer subsecretario de Control Comercial Agropecuario, Marcelo Rossi, expresó su enojo en redes social.

En su cuenta de tuiter, disparó: “inexplicable de esta forma y sin un argumento. Ni siquiera me lo comunicó el Ministro, me lo mandó decir”.

Y agregó que la decisión “no le hace bien a la política. 12 años a cargo del Organismo, sin una sola denuncia. Ameritaba al menos una explicación”.

Marcelo Rossi mostró su enojo en redes sociales

Echazarreta también se mostró sorprendido por la salida de Rossi.

“No sé (porque se dio la salida), es una cuestión que sorprende”, sostuvo. Y consideró: “Hay diferentes formas de actuar. A mí me gustan las continuidades, las relaciones de largo plazo, pero no todos son así”.

De origen radical, autoproclamado “alfonsinista”, Rossi cuenta con una larga trayectoria dentro del área de Agricultura durante distintos gobiernos. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner fue titular de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), cargo que dejó en 2007 por un enfrentamiento con el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

En 2016, fue convocado por el ministro Ricardo Buryaile para recrear las funciones de la oficina, que había sido eliminada años más tarde por denuncias de corrupción. Desde entonces sobrevivió a las llegadas de Luis Miguel Etchevehere y Basterra, hasta el día de ayer.

Subre su labor, Echazarreta indicó que “es un funcionario de calidad y siempre ha sido un gran colaborador, de primera línea. Es uno de esos grupos de personas uno encuentra en el Estado, que son trabajadores, comprometidos, profesionales de primer nivel y honrados”.

Siguiendo con las alusiones futboleras, lo calificó como “un jugador de toda la cancha” que “juega siempre a fondo”.

Mensaje al campo

Por último, Echazarreta dejó un mensaje para el sector agropecuario. “El sector tiene que trabajar muy de cerca con las autoridades políticas. Deben instalar en la conducción política futura la importancia que tienen las distintas producciones", consideró.

"Es un deber, para que las decisiones políticas sean más productivistas; es lo que necesita el productor y la República”, finalizó