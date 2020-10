Caso Etchevehere: empieza una nueva etapa judicial y se calienta la pelea política

Luis Etchevehere, en el establecimiento Casa Nueva, que está en disputa con su hermana Dolores

La disputa de la familia Etchevehere por el establecimiento Casa Nueva, en Entre Ríos, inicia esta semana una nueva etapa judicial.

Tras el rechazo del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, del pedido de desalojo de Dolores Etchevehere, y la posterior apelación de la medida y recusación del magistrado por parte de sus hermanos, el Tribunal de Juicios y Apelaciones provincial deberá definir la intervención de otro juez que revise la medida.

Esto se da luego de un fin de semana que contó con movilizaciones de productores y pronunciamientos, para un lado y para el otro, por parte de políticos y entidades rurales.

En tanto, bajo el slogan #YoBancoElProyectoArtigas, organizaciones sociales vinculadas a Juan Grabois realizarán este lunes por la tarde movilizaciones en Buenos Aires (frente al predio de la Sociedad Rural en Palermo) y en el acceso a Casa Nueva en apoyo a Dolores Etchevehere.

Sin conciliación

El domingo por la mañana, fracasó una audiencia convocada por Flores para acercar las partes. El motivo, fue la negativa a participar de los hermanos Etchevehere (Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián), quienes presentaron la apelación a la sentencia del viernes y la recusación del juez.

Entre los motivos, argumentaron que “es muy claro que el Sr. Juez de Familia no ha interpretado la sustancia penal del asunto traído a su consideración, sin perjuicio de no haber estado desde el inicio mismo, a la altura de las circunstancias, mucho más aún, en un contexto donde están en juego constitucionales derechos como el de la propiedad privada, de libertad, a trabajar y ejercer industria lícita, a la primacía de la garantía innominada de razonabilidad y al de supremacía constitucional”.

Ahora, será el Tribunal de Juicios y Apelaciones provincial, en Paraná, el que defina como sigue la causa. En primera instancia, deberá sortear un nuevo magistrado, entre nueve posibles, para que revise lo actuado por Flores y defina si mantiene firme la sentencia o si se accede al pedido de desalojo. Esta instancia podría demandar entre tres y cuatro días más.

En paralelo la justicia federal también ingresaría en la disputa. Así lo anticipó Dolores Etchevehere quien hoy comenzará a declarar ante el fiscal federal porteño Federico Delgado sobre las denuncias por corrupción y otros delitos en las que ella involucra a sus hermanos.

"Voy a ejercer mis derechos no solamente hereditarios sino los adquiridos a través de once años de investigación. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta que toda la investigación esté ingresada prolijamente dentro de la Justicia en la causa a cargo del juez (Daniel) Rafecas", sostuvo.

Productores movilizados

El domingo por la tarde, bajo una intensa lluvia, cientos de productores acompañaron a los hermanos Etchevehere y a su madre, Leonor Marcial Barbero, quienes reclaman la recuperación del predio, en discursos donde se apuntó contra el gobierno nacional y el de Entre Ríos.

“No le tenemos miedo a Grabois ni a Cristina Kirchner", dijo el exministro de Agricultura, y agregó: "Vamos a estar en la puerta del campo hasta que la Justicia los saque".

En relación al poder local, disparó: "No está asumiendo la responsabilidad el gobierno provincial, no hemos visto a un sólo funcionario provincial que se haya acercándose a saber qué es lo que pasa. No está asumiendo la responsabilidad el gobierno nacional, que no ha repudiado lo que está ocurriendo”, afirmó.

También hubo concentraciones en Azul, Buenos Aires, Armstrong y Carcarañá, en Santa Fe y en Belle Ville, Córdoba, entre otras localidades. El motor de las movilizaciones es “la defensa de la propiedad privada”.

Los productores entienden que el conflicto de los Etchevehere va más allá de una disputa familiar y que detrás está la intensión del Gobierno Nacional de intervenir sobre la propiedad privada.

En ese sentido, fue la Mesa de Enlace la que en un comunicado tildó al gobierno de tener una “posición ambigua” sobre el tema.

Aunque en ningún momento menciona directamente la situación de los Etchevehere, sostuvo: “El Poder Ejecutivo, en lugar de buscar apaciguar un conflicto que escala, adoptó una posición ambigua y por momentos parcial, enviando funcionarios públicos a solidarizarse con los ocupantes. De este modo, incumplió con su deber de resguardar la integridad de todos los involucrados y de preservar la paz social".

En tanto, señaló que “es hora de recuperar la cordura” y que los poderes del Estado deben “propiciar el regreso a la situación inicial, liberando la propiedad de sus ocupantes, hasta tanto se resuelva la situación de fondo”, en alusión a la sucesión familiar.

La política también

Durante el fin de semana, el conflicto también sumo pronunciamientos políticos.

La ex diputada Elisa Carrió apoyó el reclamo de Leonor, madre de los Etchevehere.

“Mi total apoyo a la real propietaria de las tierras, Leonor Etchevehere, mujer mayor atropellada por el kirchnerismo y por Grabois”, escribió en sus redes. Y más tarde publicó un video.

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich criticó el accionar del Gobierno Nacional.

"Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando a la sociedad al límite", publicó Bullrich.

A ella le respondió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, asegurando que "no hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación”.

"Les pedimos a la oposición responsabilidad. No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación", escribió anoche el jefe de Gabinete en su cuenta oficial de Twitter.

Agregó que "mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos".

Por su parte, desde la cuenta de twitter del Proyecto Artigas se difundió un documento de la rama Mujeres Peronistas del Partido Justicialista, con apoyo a Dolores Etchevehere.

Entre las firmantes, figuran la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García; Victoria Toloza Paz, Presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sectoriales; y Diana Conti, Comisionada del Comité Nacional contra la Tortura, entre otras integrantes del gobierno nacional, provinciales y legisladoras.