Cerró un frigorífico con 100 años de trayectoria y 1.000 empleados se quedaron sin empleo

En medio de un conflicto gremial interno, que derivó en varios días de cese de trabajo en la planta ArreBeef en Pérez Millán, el presidente de ese frigorífico exportador decidió cerrar el establecimiento ubicado en el partido bonaerense de Ramallo. Así, al menos 1.000 empleados se quedaron sin empleo.

“Tengo que informarles que ArreBeef ha dejado de funcionar, no va a trabajar más. Esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar, no quiero que mis hijos sufran”, anunció Hugo Borrel, de 74 años, frente a sus trabajadores luego de que el jueves el personal no acatase una conciliación obligatoria.

“Esta situación no se va a revertir, venga quien venga. Esta fábrica va a dejar de funcionar, no tiene marcha atrás”, aseguró con un megáfono en la puerta de la planta que cumplía 100 años. El frigorífico forma parte del Consorcio ABC, el cual maneja las exportaciones de carne.

Los trabajadores acusan al titular del Sindicato de Trabajadores de la Carne en la zona norte, Luis Pérez, quien se desempeña en el cargo desde hace varios años. Los empleados buscaban modificar la representación gremial y apuntaban contra Pérez por trabar la situación.