Chemes tras la reunión con Frederic: "Pedimos una condena pública de los hechos de inseguridad, pero dijeron que no hacía falta"

Jorge Chemes, Presidente de CRA

Una condena pública es lo que dirigentes rurales le pidieron a los ministros, tanto nacionales como provinciales, principalmente a la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic, sobre los últimos hechos de inseguridad, en la reunión que mantuvieron el último viernes, de manera online.

Entre ellos Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien llevó el pedido pero la respuesta no fue la que esperaba.

"Pedimos la condena pública y una actitud de mayor compromiso de parte de las autoridades, para salir a mostrar que desde el Gobierno están convencidos de que hay que avanzar contra esto. Nos dijeron que no hacía falta y que no tenían por qué como funcionarios comprometerse a una actitud así. Por eso me fui muy disgustado", expresó el dirigente.

En diálogo con La Red Rural (AM 910 Radio La Red), contó que el problema de la rotura de silobolsas, incendios en campo o la inseguridad rural en general, es un problema "demasiado grave" como para tener una respuesta tan simple. "Lamentablemente me fui con gusto a poco porque pensé que íbamos a tener una respuesta más contundente y con mayor compromiso sobre la investigación. La respuesta fue que se va a llevar al Comité de Seguridad y en las provincias también", afirmó.

Consultado sobre si cree que los ataques tienen un trasfondo político, resaltó que sí: "Estoy convencido de que es un hecho político. Se lo planteamos a todos los funcionarios que estaban, que es algo ideologizado. No sé si no lo entendieron o no lo quisieron reconocer pero hay que pararlo ahora porque si lo dejas crecer después nos vamos a arrepentir porque la paciencia tiene un límite", manifestó.

Desde el lado del campo, destacó la necesidad de insistir y ser "contundente con la comunicación y el mensaje", sí como "poner énfasis en mantenernos unidos". "Ahí está la inteligencia y habilidad de parte nuestra en no permitir que nos dividan", remarcó.