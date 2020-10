Consultorio impositivo: todo lo que hay que saber para presentar la declaración jurada informativa de granos

Cómo confeccionar la declaración jurada del SISA

Está venciendo el plazo para presentar las declaraciones juradas informativas en SISA y los contadores nos sentamos a ajustar números con los productores. Las decisiones no son fáciles, sobre todo cuando muchas veces se trata proyectar rindes y diagramar siembras que esperan lluvias o más calor para dar resultados finales. No está de más recordar que llegar a cumplir con el objetivo que pone el fisco, tiene sus beneficios.

Entre el 1 de octubre y el 31 de octubre los productores de granos y semillas en procesos de certificación (cereales y oleaginosas), legumbres y los contribuyentes que realicen actividades de producción en complemento a su actividad principal, deben presentar la declaración jurada informativa de existencias de granos al 30 de septiembre y de superficie sembrada de cultivos de invierno (cosecha fina). Esta obligación es para todos los productores, independientemente del destino final que se le dé a la producción.

Como señalamos, se debe cumplir con la presentación aun en caso de no tener a la fecha la información. La presentación se realiza ingresando con clave fiscal en www.afip.gov.ar, al servicio Sistema de Información Simplificado Agrícola -SISA-, en el módulo Información Productiva, entrando en Carga de Presentaciones.

Antes de entrar a la plataforma, tomá nota: ¿qué información te va a pedir el SISA?

Respecto a la declaración de las existencias, se deberán informar los kilogramos y ubicación, CUIT del depositario, localidad y provincia.

Se debe tener en cuenta que las ventas del 1 de octubre son existencias al 30 de septiembre y que la falta de presentación o declaración de información errónea de datos puede impedir la autorización al solicitar carta de porte.

Respecto de la declaración de superficie sembrada, se debe informar el tipo de cultivo, si es orgánico o inorgánico, la ubicación (informando localidad y provincia), y la cantidad de hectáreas sembradas (identificando si es en inmuebles propios o de terceros).

Cartas de porte

Los problemas con emisión de Cartas de porte están directamente relacionados con la información que se proporciona (o no) en SISA. Hasta tanto no hayan cumplido con la presentación, por más de que falten unos días para la fecha de corte para cumplir con la misma, no se les permitirá emitirlas.

Atención si sembraste trigo, arveja y cebada

En el caso de declararse trigo, arveja y cebada se debe informar la variedad de la semilla utilizada de acuerdo con el catálogo suministrado por INASE, que se obtiene de la bolsa de semilla, de la factura, remito o consultando con el proveedor. Si no está informada con el nombre exacto, se debe consultar al INASE por e-mail a la casilla c [email protected] o por teléfono a los números (011) 4363-6850/1.

Los aparceros dadores, que son coproductores agropecuarios, cuando no aportan semillas en el negocio agropecuario, sino que las compra el aparcero tomador, deben también declarar las variedades de semillas que van a utilizar.

Cronograma de SISA

Desde el día 1 de octubre el sistema habilita la carga de la información.

Las modificaciones pueden hacerse hasta el 31 de octubre del año siguiente vía web.

El incumplimiento de la presentación impide la registración de los contratos, hasta que se subsane el incumplimiento, y puede determinar una recategorización de la calificación en “SISA”, influyendo en la aplicación de mayores alícuotas de retención al momento de comercializar el cereal.

Equipo de impuestos de Barrero & Larroude