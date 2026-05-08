En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
BUENAS NOTICIAS

AUH de ANSES: confirman un extra de 140.000, cómo cobrarlo paso a paso

Se estableció el mecanismo de liquidación para el beneficio destinado a las personas gestantes durante el ciclo de mayo. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el monto total de la prestación que supera los $141.286, detallando los requisitos obligatorios para asegurar la acreditación de los fondos en las cuentas de seguridad social.

AUH de ANSES: confirman un extra de 140.000

AUH de ANSES: confirman un extra de 140.000, cómo cobrarlo paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia de la Asignación por Embarazo (AUE) como uno de los pilares de la protección social para el quinto mes del año. Se informa que este beneficio, vinculado estrechamente al universo de la AUH de ANSES, alcanza un valor bruto de $141.286 en la mayoría de las regiones del país. El refuerzo está diseñado para acompañar económicamente a las personas gestantes desde la semana 12 de embarazo.

Leé también AUH de ANSES en mayo: cuánto se cobra con el aumento por hijo
AUH de ANSES en mayo: cuánto se cobra con el aumento por hijo

Este apoyo financiero que coordina la Administración Nacional de la Seguridad Social se dirige específicamente a sectores sin ingresos formales, incluyendo a trabajadoras informales, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales. Se confirma que el objetivo central es garantizar un ingreso mínimo que permita afrontar los costos vinculados a la gestación y asegurar el acceso a servicios de salud esenciales para la madre y el futuro bebé.

Se establece que el esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla variaciones por zona geográfica. Para las provincias del sur y regiones desfavorables, el monto total asciende a $183.672, reconociendo el mayor costo de vida en dichas áreas. De esta manera, el organismo previsional busca federalizar la ayuda económica y reducir las brechas de vulnerabilidad social en todo el territorio argentino.

¿Cuáles son los pasos para gestionar el extra de $140.000?

PUAM AUMETO ANSES MAYO
AUH de ANSES: confirman un extra de 140.000, c&oacute;mo cobrarlo paso a paso

AUH de ANSES: confirman un extra de 140.000, cómo cobrarlo paso a paso

Se informa que para acceder a esta prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el primer paso es acreditar el estado de gestación. La interesada debe completar el Formulario PS 2.67 y solicitar la firma de un profesional médico que certifique las semanas de embarazo. Posteriormente, se establece que es obligatorio realizar la inscripción en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud para habilitar la cobertura sanitaria.

Una vez reunida la documentación, el trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social se puede realizar de forma presencial con turno previo o de manera virtual a través de la plataforma Mi ANSES. Se confirma que tras la carga del formulario y la validación de los datos personales, el organismo procede a la liquidación del beneficio según el cronograma de documentos, depositando el primer pago de forma retroactiva si corresponde.

¿Cómo se liquida el monto mensual de la asignación?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un sistema de pago diferido para garantizar el seguimiento médico. Las beneficiarias perciben mensualmente el 80% del valor total de la asignación, lo que representa un cobro directo de $113.028,80. El 20% restante queda retenido por el organismo previsional como garantía del cumplimiento de los controles prenatales obligatorios.

Se informa que este monto acumulado es liberado por la Administración Nacional de la Seguridad Social una vez que se produce el nacimiento o la interrupción del embarazo. Al presentar el certificado correspondiente y acreditar los controles de salud, el organismo transfiere la suma retenida a la cuenta bancaria de la titular. Este mecanismo asegura que el beneficio funcione no solo como una ayuda financiera, sino como un incentivo para el cuidado sanitario integral.

¿Qué requisitos de ingresos y residencia exige la ANSES?

Se confirma que para calificar a este beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la solicitante debe ser argentina o naturalizada y contar con DNI. En el caso de personas extranjeras, se establece que deben acreditar una residencia legal mínima de 3 años en el país. Además, se informa que es requisito no contar con cobertura de obra social, asegurando que los recursos se destinen a quienes dependen exclusivamente del sistema público.

La Administración Nacional de la Seguridad Social verifica que los ingresos del grupo familiar no superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. El cumplimiento de estas condiciones es estrictamente monitoreado mediante cruces de datos automáticos con otros organismos estatales. Se establece que cualquier inconsistencia en los datos laborales o patrimoniales puede derivar en la suspensión inmediata de la prestación por embarazo durante el mes de mayo.

¿Cuándo es el calendario de cobro de mayo por terminación de DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los depósitos el lunes 11 de mayo bajo el siguiente esquema:

  • DNI 0: 11/5

  • DNI 1: 12/5

  • DNI 2: 13/5

  • DNI 3: 14/5

  • DNI 4: 15/5

  • DNI 5: 18/5

  • DNI 6: 19/5

  • DNI 7: 20/5

  • DNI 8: 21/5

  • DNI 9: 22/5

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
Cómo hacer para cobrar más de $480.000 de ANSES en mayo 2026
ANSES: la feliz noticia que todos los beneficiarios de AUH estaban esperando
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto dinero extra llega con el aumento confirmado
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar