Extra de ANSES en mayo: confirman el pago especial de $141.000

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquida el beneficio mediante un sistema de retención preventiva. Las beneficiarias de las asignaciones de ANSES en mayo perciben mensualmente el 80% de la prestación, lo que equivale a $113.028,80 por mes de manera directa. El 20% restante, que suma $28.257,20, queda bajo custodia del organismo previsional.

Se establece que este porcentaje acumulado es liberado por la Administración Nacional de la Seguridad Social una vez que se produce el nacimiento y se acredita el cumplimiento de los controles médicos. Este mecanismo de las asignaciones de ANSES en mayo garantiza el seguimiento sanitario integral, vinculando la ayuda económica con la prevención y el cuidado de la salud de la persona gestante y el bebé.

¿Qué es el Programa SUMAR y por qué es obligatorio?

Se confirma que para percibir las asignaciones de ANSES en mayo bajo la línea por embarazo, es requisito indispensable estar inscripta en el Programa SUMAR. Esta política pública garantiza controles médicos gratuitos y vacunación. La Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza esta inscripción para validar que la beneficiaria se encuentre bajo seguimiento sanitario oficial durante todo el embarazo.

Se informa que el Programa SUMAR no solo habilita el cobro de la prestación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, sino que fortalece el sistema de salud pública. Las beneficiarias de las asignaciones de ANSES en mayo deben presentar el Formulario PS 2.67 firmado por un profesional médico para certificar el estado de gestación y asegurar la continuidad de los depósitos mensuales.

¿Cuáles son los requisitos de ANSES para acceder a los $141.286?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige cumplir con criterios de vulnerabilidad social y económica. Las interesadas en las asignaciones de ANSES en mayo deben tener un embarazo de al menos 12 semanas, ser argentinas o naturalizadas con DNI y no contar con cobertura de obra social, salvo en casos específicos contemplados por la normativa.

Se confirma que las extranjeras deben acreditar al menos 3 años de residencia legal en el país ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. El cumplimiento de estas condiciones es vital para que las asignaciones de ANSES en mayo lleguen a sectores históricamente postergados, como las trabajadoras de casas particulares y las monotributistas sociales que no cuentan con otros ingresos estables.

¿Cuál es el calendario de pagos por DNI para la AUE?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los pagos de la AUE el lunes 11 de mayo según el cronograma oficial de documentos.