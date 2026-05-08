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Extra de ANSES en mayo: confirman el pago especial de $141.000

Se estableció el nuevo monto para la Asignación por Embarazo que rige a partir del próximo ciclo de pagos. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó que el beneficio total superará los $141.286 en gran parte del país, funcionando como un soporte económico clave durante el periodo de gestación.

Extra de ANSES en mayo: confirman el pago especial de $141.000

Extra de ANSES en mayo: confirman el pago especial de $141.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una actualización significativa para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE). Se informa que este incremento, integrado en las asignaciones de ANSES en mayo, busca fortalecer la protección social de las personas gestantes sin empleo formal o en situación de vulnerabilidad. El monto total se ajusta para acompañar el costo de vida y asegurar el acceso a controles médicos.

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Este programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social asiste económicamente desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento. Se confirma que las asignaciones de ANSES en mayo para este sector alcanzan a trabajadoras informales, monotributistas sociales y empleadas de casas particulares. La medida refleja el compromiso estatal con el cuidado preventivo de la salud materna e infantil a través de incentivos financieros directos.

Se establece que el esquema de las asignaciones de ANSES en mayo distingue entre el valor general y los montos para zonas desfavorables. En las provincias de la Región Patagónica, el beneficio total asciende a los $183.672, reconociendo los mayores costos de vida en el sur argentino. Este esfuerzo presupuestario de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca reducir las desigualdades regionales en el acceso a derechos básicos.

¿Cómo se distribuye el cobro mensual de la AUE en mayo?

familia anses bebé
Extra de ANSES en mayo: confirman el pago especial de $141.000

Extra de ANSES en mayo: confirman el pago especial de $141.000

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquida el beneficio mediante un sistema de retención preventiva. Las beneficiarias de las asignaciones de ANSES en mayo perciben mensualmente el 80% de la prestación, lo que equivale a $113.028,80 por mes de manera directa. El 20% restante, que suma $28.257,20, queda bajo custodia del organismo previsional.

Se establece que este porcentaje acumulado es liberado por la Administración Nacional de la Seguridad Social una vez que se produce el nacimiento y se acredita el cumplimiento de los controles médicos. Este mecanismo de las asignaciones de ANSES en mayo garantiza el seguimiento sanitario integral, vinculando la ayuda económica con la prevención y el cuidado de la salud de la persona gestante y el bebé.

¿Qué es el Programa SUMAR y por qué es obligatorio?

Se confirma que para percibir las asignaciones de ANSES en mayo bajo la línea por embarazo, es requisito indispensable estar inscripta en el Programa SUMAR. Esta política pública garantiza controles médicos gratuitos y vacunación. La Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza esta inscripción para validar que la beneficiaria se encuentre bajo seguimiento sanitario oficial durante todo el embarazo.

Se informa que el Programa SUMAR no solo habilita el cobro de la prestación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, sino que fortalece el sistema de salud pública. Las beneficiarias de las asignaciones de ANSES en mayo deben presentar el Formulario PS 2.67 firmado por un profesional médico para certificar el estado de gestación y asegurar la continuidad de los depósitos mensuales.

¿Cuáles son los requisitos de ANSES para acceder a los $141.286?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige cumplir con criterios de vulnerabilidad social y económica. Las interesadas en las asignaciones de ANSES en mayo deben tener un embarazo de al menos 12 semanas, ser argentinas o naturalizadas con DNI y no contar con cobertura de obra social, salvo en casos específicos contemplados por la normativa.

Se confirma que las extranjeras deben acreditar al menos 3 años de residencia legal en el país ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. El cumplimiento de estas condiciones es vital para que las asignaciones de ANSES en mayo lleguen a sectores históricamente postergados, como las trabajadoras de casas particulares y las monotributistas sociales que no cuentan con otros ingresos estables.

¿Cuál es el calendario de pagos por DNI para la AUE?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los pagos de la AUE el lunes 11 de mayo según el cronograma oficial de documentos.

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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