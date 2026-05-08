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Asignaciones de ANSES en mayo: el paso a paso para cobrar los $85.000 extra

Se estableció el procedimiento para percibir el refuerzo educativo destinado a los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite que los beneficiarios de las asignaciones de ANSES en mayo accedan a los $85.000 mediante la carga del certificado escolar.

Asignaciones de ANSES en mayo: el paso a paso para cobrar los $85.000 extra

Asignaciones de ANSES en mayo: el paso a paso para cobrar los $85.000 extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene operativa la gestión para la Ayuda Escolar Anual de 2026. Se informa que este beneficio, integrado en las asignaciones de ANSES en mayo, busca compensar los gastos en materiales y vestimenta escolar para millones de familias. El monto de $85.000 se otorga por única vez en el año por cada menor que cumpla con la asistencia regular a clases.

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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite que aquellos que no recibieron el pago automático en meses previos puedan solicitarlo ahora. Se confirma que el extra de las asignaciones de ANSES en mayo se destraba únicamente tras la validación del Formulario PS 2.68, documento que debe estar firmado por las autoridades de la institución educativa correspondiente.

¿Quiénes pueden a cobrar los $85.000 extra de ANSES?

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Asignaciones de ANSES en mayo: el paso a paso para cobrar los $85.000 extra

Asignaciones de ANSES en mayo: el paso a paso para cobrar los $85.000 extra

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social destina este refuerzo a los hijos de entre 45 días y 17 años inclusive. El programa alcanza a los titulares de la AUH y del SUAF que forman parte de las asignaciones de ANSES en mayo, siempre que el grupo familiar respete los topes de ingresos vigentes establecidos por el organismo.

Se establece que para los hijos con discapacidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social no impone un límite de edad máximo para el cobro. En estos casos, las asignaciones de ANSES en mayo garantizan el apoyo económico de $85.000 siempre que se acredite la asistencia a establecimientos de educación especial o talleres de formación laboral debidamente autorizados.

¿Cómo realizar la carga digital del Formulario PS 2.68?

Se confirma que el trámite para acceder a este plus de las asignaciones de ANSES en mayo es completamente gratuito y virtual. El beneficiario debe descargar el formulario desde la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social, completarlo en el colegio y subir una fotografía nítida a través de la aplicación móvil o el portal oficial del organismo.

Se informa que, una vez aprobada la documentación, la Administración Nacional de la Seguridad Social procede a la liquidación del dinero en un plazo no mayor a 60 días. Se recomienda a los usuarios realizar la carga de forma inmediata para que el extra de las asignaciones de ANSES en mayo se vea reflejado en la cuenta sueldo o cuenta de seguridad social a la brevedad posible.

¿Qué sucede si el certificado escolar es rechazado por el sistema?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social puede rechazar el documento si la imagen no es clara o si faltan sellos institucionales. En tal situación, el titular de las asignaciones de ANSES en mayo debe volver a gestionar el formulario para evitar la pérdida del beneficio de $85.000, asegurando que los datos coincidan con los registros del sistema.

Se informa que ante cualquier inconveniente técnico, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispone de la línea 130 para consultas. Mantener la regularidad escolar es la condición fundamental para que las asignaciones de ANSES en mayo incluyan este refuerzo, el cual funciona como una inyección de liquidez directa para los hogares con estudiantes en formación.

¿Cómo verificar la fecha de depósito de la Ayuda Escolar?

Se informa que los beneficiarios pueden chequear el estado de pago de las asignaciones de ANSES en mayo en el apartado "Mis Asignaciones" con su Clave de la Seguridad Social.

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