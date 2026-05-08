Asignaciones de ANSES en mayo: el paso a paso para cobrar los $85.000 extra

Se establece que para los hijos con discapacidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social no impone un límite de edad máximo para el cobro. En estos casos, las asignaciones de ANSES en mayo garantizan el apoyo económico de $85.000 siempre que se acredite la asistencia a establecimientos de educación especial o talleres de formación laboral debidamente autorizados.

¿Cómo realizar la carga digital del Formulario PS 2.68?

Se confirma que el trámite para acceder a este plus de las asignaciones de ANSES en mayo es completamente gratuito y virtual. El beneficiario debe descargar el formulario desde la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social, completarlo en el colegio y subir una fotografía nítida a través de la aplicación móvil o el portal oficial del organismo.

Se informa que, una vez aprobada la documentación, la Administración Nacional de la Seguridad Social procede a la liquidación del dinero en un plazo no mayor a 60 días. Se recomienda a los usuarios realizar la carga de forma inmediata para que el extra de las asignaciones de ANSES en mayo se vea reflejado en la cuenta sueldo o cuenta de seguridad social a la brevedad posible.

¿Qué sucede si el certificado escolar es rechazado por el sistema?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social puede rechazar el documento si la imagen no es clara o si faltan sellos institucionales. En tal situación, el titular de las asignaciones de ANSES en mayo debe volver a gestionar el formulario para evitar la pérdida del beneficio de $85.000, asegurando que los datos coincidan con los registros del sistema.

Se informa que ante cualquier inconveniente técnico, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispone de la línea 130 para consultas. Mantener la regularidad escolar es la condición fundamental para que las asignaciones de ANSES en mayo incluyan este refuerzo, el cual funciona como una inyección de liquidez directa para los hogares con estudiantes en formación.

¿Cómo verificar la fecha de depósito de la Ayuda Escolar?

Se informa que los beneficiarios pueden chequear el estado de pago de las asignaciones de ANSES en mayo en el apartado "Mis Asignaciones" con su Clave de la Seguridad Social.