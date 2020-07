Advierten que el proyecto de Massa para frenar ataques a silobolsas incluye artículos ambiguos sobre delitos ambientales

Rotura de silobolsas en tambo de Córdoba

Tras conocerse el contenido y la letra chica del proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre delitos rurales, referentes del sector agropecuario alertaron sobre sus alcances.

Si bien se reconoce lo atinado de buscar tipificar en el Código Penal la acción de rotura de silobolsas, de manera explícita, mediante la creación de la figura de “Vandalismo Rural”, el alerta se pone en los otros dos artículos que incluye el proyecto.

Concretamente, con los que buscan modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal, y que imponen penas en hechos como incendio, explosión, inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago.

Esto último resulta "peligroso" para Andrés Domínguez, abogado y docente de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, y asesor de Federación Agraria (FAA).

"El proyecto esconde la posibilidad de meter delitos ambientales u otras cuestiones en artículos que no están bien explicados. Es muy peligroso, primero porque está mal hecho desde lo legal-penal, es decir, no se explicita claramente la acción, y además hay un montón de acciones en el campo que pueden abarcar la liberación de un patógeno tóxico; segundo, no describe qué es un patógeno tóxico, si un agroquímico, un fertilizante, un desecho o basura", explica.

En diálogo con A24 Agro, Domínguez agregó que si bien muchas entidades del sector respaldaron ayer el proyecto de Massa, lo hicieron sin si quiera conocer la letra chica del mismo. "Lo correcto del proyecto es que tipifica la acción de rotura de silobolsa y vandalismo rural, pero los otros artículos quedan muy a merced de la interpretación de juez. Hay muchas acciones propias de la actividad agropecuaria que podrían verse como delito", manifestó.

Por su parte, el diputado nacional y exministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile, criticó que el proyecto oficialista agrega el requerimiento de que haya un perjuicio al "normal desempeño" de las actividades. Según Buryaile, esto implicaría diferenciar entre los productores de menores o mayores recursos, ya que podría considerarse que la rotura de silobolsas no interfiere con las actividades de estos últimos. "El delito es romper un silobolsa o quemar un rollo, independientemente de si la víctima tiene plata o no", sostuvo.

"A diferencia del Proyecto del oficialismo nosotros queremos un proyecto más contundente, darle más precisiones al juez, sostener las penas y no atenuarlas porque terminan siendo excarcelables”#SoloPeriodismo por @CronicaTV #Repudio #AtaquesASilosBolsa pic.twitter.com/tkCqRLCSmd — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) July 2, 2020

El diputado presentó también su proyecto, que según Domínguez es más corto y preciso que el de Massa. Además, el legislador destacó que la pena de dos a cinco años que propone el proyecto oficial, en la modificación del artículo 184 bis, significa que se podría pedir la excarcelación.

"La diferencia es que nosotros queremos agravar las penas y darle más precisiones y no atenuarlas. Esto tiene que ser severamente castigado, porque se da en el medio rural, en medio de la indefención del productor", sostuvo en declaraciones al canal Crónica.

En tanto, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo destacó que "llama la atención que hayamos tenido que hacer una denuncia penal en el orden federal para que el gobierno se digne hablar por primera vez sobre los ataques a la propiedad en establecimientos agropecuarios”.

En cuanto a la propuesta de Massa afirmó que "es puro humo". "Sirve solo como gesto, pero no resuelve nada. No pone el foco en el origen del problema, que es la estigmatización hacia el sector agropecuario, hacia el campo y hacia los productores, y en eso el kirchnerismo es el principal responsable”, afirmó.