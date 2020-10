Eliminan retenciones a la exportación de cueros hasta fin de año; los frigoríficos piden más

Quitan temporalmente los derechos de exportación a los cueros

El Gobierno determinó la desgravación hasta el día 31 de diciembre próximo del Derecho de Exportación (DE) a las operaciones de venta externa de pieles y cueros, a través del decreto 812/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial.

El mismo precisó que la crisis sanitaria global provocada por la pandemia determinó una fuerte caída en los niveles de exportación de cueros, lo cual generó la acumulación de estos en la industria frigorífica, con consecuencias ambientales y sanitarias indeseadas, que ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad.

Asimismo, subrayó que hasta el presente, se mantienen las circunstancias emergentes de la pandemia en orden a la fuerte caída en los niveles de exportación de los cueros.

El decreto aclaró que una vez vencido el plazo establecido, se aplicará a las operaciones de exportación de las mercaderías el tratamiento arancelario regulado por las normas vigentes, es decir una retención del 12% establecida en 2018.

Se trata de la segunda eximición de DE a los cueros desde el comienzo de la pandemia. La anterior tuvo una vigencia de 60 días, desde el 23 de junio pasado.

Según explicaron fuentes del sector, en ese lapso el 80% de las unidades exportadas fue concretada por curtiembres que achicaron sus stocks. Solo el 20% fue exportado por frigoríficos, ventas que llegaron sobre el final del plazo.

Por eso, esta nueva quita era reclamada por el sector frigorífico, más allá de los reparos sobre el plazo dispuesto en esta oportunidad.

“Creemos que es necesario porque esto contribuye a darle valor a un producto que hoy no lo tiene, y que si no es exportado es enterrado, con la necesidad de dólares que hoy tiene el país”, dijo a A24.com Agro, Daniel Urcía, presidente de la La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA).

Sin embargo, criticó la duración de su vigencia. “Insistimos en que esta medida tiene que ser permanente. Se nos había prometido que iba a ser por 180 días y ahora se abre una nueva ventana para poder exportar. Veremos cómo opera e insistiremos para que continúa después del 31 de diciembre”, afirmó.