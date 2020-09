Inseguridad rural: tres tecnológicas unen esfuerzos para monitorear silobolsas en tiempo real

Apuestan al crecimiento del monitoreo de silobolsas a través de sensores

Con más de 150 hechos denunciados en lo que va del año, los ataques a los silobolsas se convirtieron en un verdadero flagelo para los productores agropecuarios.

Según CRA, los ataques se repiten "variando su intensidad y su frecuencia", y quienes los sufren son tanto empresas internacionales y grandes productores, como pequeños y medianos productores familiares, tanto agrícolas como pecuarios.

En ese contexto, Wiagro, firma que desarrolló en el país la tecnología Smart Silobag que permite el monitoreo de los granos contenidos dentro del silobolsa utilizando sensores, se unió a dos telcos para potenciar su red y alcance: Nodosud, la organización cooperativas de telecomunicaciones que opera en la región agrícola central del país, y Grupo Datco, conglomerado regional especializado en soluciones de tecnología, infraestructura y telecomunicaciones.

Las firmas anunciaron la conformación de una alianza de colaboración para desplegar servicios de monitoreo de silobolsas, para acceder en tiempo real a la información de la conservación de la cosecha desde cualquier dispositivo y lugar, utilizando una solución de Internet de las Cosas (IoT).

"La solución se presenta como una herramienta eficiente, de rápida implementación y con un costo accesible para proteger los activos de los productores, que deben almacenar su cosecha en su propio campo, en muchos casos por varios meses", afirmaron.

Buscan ampliar la cobertura para el monitoreo de silobolsas

Se trata de una solución llave en mano que contempla la telemetría en silobolsa, que NodoSud ofrecerá a sus asociados en modalidad IoTaaS (Internet of Things as a Service), de modo que el productor no debe preocuparse por la instalación, el calibrado y el mantenimiento de los dispositivos.

La tecnología de Wiagro utiliza sensores que registran datos clave de la cosecha almacenada, como temperatura, humedad, dióxido de carbono y movimiento, que permiten conocer en tiempo real el estado de conservación del producto, si ha sufrido algún tipo de descomposición, pérdida de calidad, ingreso de agua, vandalismo, rotura o robo, a través de un portal web, que permite configurar notificaciones y alarmas automatizadas que se envían por email o Telegram.

“La alianza estratégica con Grupo Datco y Nodosud nos permite fortalecer la conectividad de nuestras soluciones, ya que entre ambas empresas pueden ofrecer cobertura de red y llegada local en una de las zonas más productivas del agro, que por estar alejadas de los grandes centros urbanos no tienen cobertura de los operadores móviles u otras redes de telecomunicaciones”, sostuvo Martín Cordasco, CEO de Wiagro.

El acuerdo se propone potenciar las capacidades individuales y generar sinergias para impulsar la solución en el corazón productivo del país, especialmente en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, donde Nodosud tendió su red de fibra óptica rural, de más de 1300 km llegando a 75 poblaciones rurales y cubriendo casi 3 millones de hectáreas. Allí también Grupo Datco contempla el despliegue de su red de baja potencia y largo alcance (Low-Power Wide-Area Network –LPWAN-) con tecnología Sigfox, líder en conectividad de bajo costo desarrollada especialmente para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).

"Este salto cualitativo de la conectividad de la región tiene una particular relevancia en virtud del gran potencial que tiene Argentina para la implementación de soluciones de internet de las cosas para el agro y su cadena de valor", argumentaron.

José Fava, Gerente de Nodosud, destacó esta sinergia "nos van a permitir ofrecer a los productores locales una solución eficiente y accesible en un momento en el que el control en tiempo real de sus activos almacenados en los campos tiene especial relevancia para el agro”.