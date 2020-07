Afirman que el Consejo Agroindustrial "no pretende ser un grupo de poder, sino trabajar con proyectos y consensos"

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

El lanzamiento del Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por unas 42 entidades del sector generó expectativa por la amplitud y la llegada que promete tener.

Tal como el plan de reactivación económica que presentó la semana pasada, un trabajo que busca alcanzar los U$S 100 mil millones anuales de exportación (hoy en un valor de U$S 65 mil millones), y generar 700 mil empleos adicionales.

Para José Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y vocero del Consejo, lo que se pretende es trabajar "de una vez por todas" en un proyecto, encontrar un marco legislativo regulatorio de crecimiento y que se haga por consenso.

"Esto no es un foro de discusión, es un grupo de entidades que comenzó siendo 34, hoy somos 42, y hay para sumar algunas más, que lo único que intenta es trabajar bajo proyecto. No nos interesa la parte gremial o representar discusiones coyunturales", destacó en diálogo con La Red Rural (AM 910 Radio La Red).

Según contó las entidades trabajan desde hace dos meses y nació a raíz del tema del Mercosur. "Ahí se formó el grupo y logramos tener un diálogo muy bueno con Cancillería. Eso fue dándonos ánimo, siempre con la premisa de protestar y proponer".

Para darle entidad al grupo surgió el nombre del Consejo. "Es un grupo totalmente horizontal, no hay Cámara que prevalezca sobre el resto. Esto no pretende ser un grupo de poder. Lo que pretende es trabajar de una vez por todas en un proyecto. Tenemos que entender que no todo es binario y tener la madurez de ir por un paraguas general", marcó.

Así como ya se reunieron con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y con la Unión Industrial Argentina (UIA), explicó que se buscará crear una mesa donde estén sentados los distintos sectores, los del Estado y la oposición. "Eso para encontrar juntos un marco legislativo regulatorio que nos permita llegar a leyes por consensos, y que nos de certezas por 10 años".

Y agregó: "Necesitamos un marco legislativo, y dentro de eso pueden haber distintos tipos de leyes, desde fomento a la exportación, de inversión, amortizaciones aceleradas, etc".