Luis Juez contra el proyecto de Perotti: "Es más prolijo pero igual de dañino que el del Gobierno"

Luis Juez apuntó contra el proyecto de Perotti

El Diputado nacional por Córdoba, Luis Juez, criticó la posible alternativa que propone el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al conflicto con la empresa Vicentin, y remarcó que nunca en dicha provincia los gobiernos se interesaron por la situación de la empresa.

"El proyecto de Perotti no es menos inconveniente que el del Gobierno. Va a pedir la intervención a través de la Dirección de Inspecciones de Sociedades Jurídicas de Santa Fe, algo que podrían haber hecho antes, los últimos gobiernos provinciales, y nunca les interesó la empresa y su situación. Parece una herramienta más prolija pero es igual de dañina", destacó el ex embajador en Ecuador.

En diálogo con La Red Rural (AM 910 Radio La Red), el dirigente lamentó la situación del gobernador santafesino, asi como también la de Schiaretti: "Lo de Perotti es lamentable. Yo fui senador con él y es un tipo interesante, no es un atropellador y Schiaretti tampoco. Son gobernadores medianamente mesurados, pero cuando gobierna el peronismo se disciplinan", afirmó.

Y agregó: "Córdoba y Santa Fe son provincias fuertemente endeudadas, que dependen del presupuesto nacional y cuando el peronismo gobierna, lo hace a billetazos. El último miércoles llegaron ministros nacionales a Córdoba, trajeron $ 4800 millones y a Santa Fe otros $ 4600 millones, supuestamente una ayuda pedida por los gobernadores para poder pagar el medio aguinaldo. Así disciplinan", contó.

Respecto al proyecto de ley, en caso de que el Gobierno finalmente lo envíe al Congreso, remarcó que el principal problema es el quórum que distintos legisladores pueden llegar a dar, como en el caso de los cordobeses: "Van a decir que van con un proyecto alternativo, de rescate de la empresa y se van a sentar a dar quorum, que es justamente lo que no tiene el kirchnerismo. Así van a terminar aprobando el proyecto", analizó.

Juez, además, criticó las cuestiones de fondo que impulsan la expropiación. "El kirchnerismo no entiende cómo funciona el sector productivo. Para ellos tener una empresa agroexportadora es tener dólares todos los meses para gastar en medidas populistas, en demagogia barata. Creen que es un tema sencillo, meterse en el comercio de granos y obligar al productor que liquide. Ideologizan todo, al decir que no queremos que se extranjerice más el comercio de granos como si fuera un problema que vengan empresas de afuera a invertir en el país. Como si el Estado no pudiera involucrarse de otra manera en el proceso productivo. No quieren trabajar pero quieren quedarse con la renta", cerró.