Nuevo cepo: preocupación en el agro por las medidas y su impacto productivo

Nuevas medidas que preocupan a la exportación de granos

El impacto de las nuevas medidas tomadas ayer por el Banco Central y la AFIP respecto al dólar ahorro, sumaron fuerte preocupación en el sector agropecuario.

Según los analistas consultados, las nuevas restricciones impactan en varios puntos, desde un agrandamiento de la brecha cambiaria para el productor, hasta la mayor limitación por la decisión de la "priorización de las pymes", para la prefinanciación de exportaciones.

Este último punto se especifica en la Comunicación A7104 de la entidad monetaria. Allí dispuso que se propone reducir la participación de grandes empresas -en su mayoría agroindustriales- en las líneas de financiamiento, que las entidades financieras ofrecen para la prefinanciación de exportaciones.

"La iniciativa apunta a que aquellas grandes empresas con acceso a los mercados de crédito internacional, aprovechen las nuevas condiciones generadas por la normalización de la deuda soberana, liberando margen de financiaciones para el crédito local de pequeñas y medianas empresas exportadoras", apuntó la entidad comandada por Miguel Pesce.

Para el economista Salvador Di Stefano esta situación era algo que se venía dando de hecho, y que la mayor preocupación no viene por el lado del dólar ahorro sino por lo que sería una segunda ronda de medidas: "es muy probable que el Gobierno aumente las retenciones de trigo y maíz. Esto porque ambos cultivos han aumentado mucho a nivel internacional en los últimos tiempos, y tarde o temprano va a terminar impactando sobre los precios internos", afirmó.

Remarcó que la presentación del Presupuesto 2021, que ayer llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene mucho de "fantasía", por lo que se buscarán recursos de muchos lados: "inclusive no descartaría que las retenciones al trigo y maíz las suban al 20%, si bien tienen autorizado un 3% en el corto plazo", agregó.

Para Iván Ordóñez, economista, el impacto se puede pensar más por el lado de la brecha y la consecuente menor intención del productor de "liquidar".

En términos concretos, con las nuevas medidas el dólar “ahorro” o “solidario” trepó a $ 130 (79,25 pesos más 65% de impuestos), lejos de los $ 50 por dólar que recibe productor cuando vende su soja (con retenciones al 33%). La brecha llega a 150% para los productores agropecuarios, similar a la que tenía hasta ayer con el dólar blue.

"Lo del cepo hoy afecta al ahorro. El hombre de campo vende la soja a $ 50 por dólar y si quiere un dólar ahorro lo tiene que buscar a $ 132, y en algún punto si bien no impacta directamente sobre los insumos, se van a poner más caros porque aumenta el riego argentino y eso se va a terminar notando en el mercado", analizó Di Stéfano.

En este sentido coincidió con Matías Lestani, director del Departamento Económico de CRA: "lo que vas a tener es un problema de aprovisionamiento de insumos, porque la mayoría de los principios activos vienen de afuera, por lo que una parte se va a poder liquidar por tipo de cambio oficial pero el resto, el 60%, con los impuestos adicionales, que en el caso del anticipo de Ganancias te lo devuelven pero financieramente es un costo", afirmó.

Y agregó: "Va a empezar a haber inflación en dólares en el producto para compensar la brecha económica. Y se va a vender acá al valor del dólar mayorista. Preocupa porque estamos entrando en la campaña gruesa y que no se corte el aprovisionamiento de insumos, porque ya pasó con el trigo, que tuvimos que tener una reunión con Pesce en el Central para destrabar eso", adelantó.

Por el lado de la entidades, desde CIARA afirmaron a A24 Agro que por el momento se "están estudiando y evaluando las medidas", mientras que desde la Sociedad Rural (SRA) fueron más explícitos: "Desde lo macro, estas medidas que tienen su origen en la falta de confianza, no hacen más que socavar, erosionar precisamente la confianza imprescindible para la recuperación, y nos alejan aún más de atraer la inversión y generar empleo", sostuvo Daniel Pelegrina, presidente de la entidad.

Y siguió: "Desde la micro, los anuncios del BCRA suman nuevos obstáculos para el acceso a las divisas necesarias para poder exportar, apoyándose en las prefinanciaciones. Seguramente también traerán problemas con los insumos debido a la obligación de cancelar deudas y varios efectos colaterales que incidirán negativamente en las empresas agroindustriales y que terminaran trasladando a los productores".

También Coninagro se mostró preocupado y expresó en un comunicado que las exportaciones agropecuarias necesitan un tipo de cambio único, competitivo y no discriminado en contra de la exportación.

"Las nuevas medidas tomadas por el Banco Central en principio no son las mejores, hasta se puede decir son peligrosas porque contribuyen a la gran crisis de confianza que existe. No es verdad que no hay dólares: los hay pero fuera del sistema y hay que generar incentivos para que ingresen, mantener el intervencionismo cambiario no generará ingreso de dólares al sistema. Al contrario, el mayor cepo puede reducir algo la demanda de dólares “ahorro” oficiales pero no genera ingreso de dólares al sistema", remarcó.

También refirió que para los exportadores es un "desaliento", ya que mantiene el dólar oficial cuando todas las demás cotizaciones se elevarán. "Es decir más brecha, más desincentivo para exportar y para liquidar".