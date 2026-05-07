En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Industria
Construcción
Indec

La industria y la construcción crecieron en marzo: cuánto avanzó cada sector

La industria subió un 5% respecto a igual mes de 2025, mientras que el acumulado del primer trimestre de 2026 presenta una disminución de 2,3% respecto a igual período de 2025. La construcción también subió.

El Indec informó que la actividad manufacturera creció 5% interanual en marzo

El Indec informó que la actividad manufacturera creció 5% interanual en marzo, mientras que la construcción avanzó 12,7% respecto del mismo mes de 2025. (Foto: archivo).

La producción industrial manufacturera registró en marzo una suba interanual de 5% respecto del mismo mes de 2025, mientras que el sector de la construcción mostró una suba de 12,7% en igual período, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Leé también La industria acumuló ocho meses en baja: los sectores más afectados en febrero
la industria acumulo ocho meses en baja: los sectores mas afectados en febrero

En ese marco, la industria presentó en el primer trimestre del año una caída de 2,3% en comparación con el mismo período de 2025. En marzo, la serie desestacionalizada del indicador mostró una suba de 3,2% respecto de febrero, mientras que la serie tendencia ciclo avanzó 0,6% en relación con el mes anterior.

industria.jpg
La industria registró en marzo una suba interanual de 5% respecto al mismo mes de 2025 (Foto: archivo)

La industria registró en marzo una suba interanual de 5% respecto al mismo mes de 2025 (Foto: archivo)

Cuáles son las diez divisiones de la industria que más subieron

Entre los aumentos más relevantes se destacó “Productos de tabaco”, con una suba de 28,2%, seguido por “Sustancias y productos químicos”, que avanzó 15,9%. También se observaron incrementos en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con 13,5%, y en “Madera, papel, edición e impresión”, con 12,8%.

A su vez, “Productos de metal” mostró un alza de 9,2% y “Alimentos y bebidas” creció 7,9%. En el sector automotor, “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” registró un aumento de 7,6%.

Del resto de las subas se destacaron “Productos minerales no metálicos”, con 6,9%; “Otro equipo de transporte”, con 4%; y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, con 3,1%.

Los sectores que más bajaron

En sentido contrario, las bajas más marcadas se dieron en “Productos textiles”, que cayó 23,3%, y en “Maquinaria y equipo”, con una disminución de 11,3%. También retrocedieron “Industrias metálicas básicas”, con 10,1%, y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con 8,9%. Por último, se registraron caídas más leves en “Productos de caucho y plástico”, de 2,4%, y en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, de 0,5%.

Los datos de la construcción

Por su parte, en marzo el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 12,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado del primer trimestre de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 3,9% respecto a igual período de 2025.

El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 4,7% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,7% respecto al mes anterior.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Industria Construcción INDEC
Notas relacionadas
Crisis en la industria láctea: SanCor pidió su propia quiebra con una deuda de US$120 millones
La industria utilizó el 54,6% de su capacidad instalada en febrero
El dólar mayorista subió tras dos caídas consecutivas y quedó cerca de los $1400
Banner Seguinos en google
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar