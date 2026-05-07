La industria y la construcción crecieron en marzo: cuánto avanzó cada sector

Cuáles son las diez divisiones de la industria que más subieron

Entre los aumentos más relevantes se destacó “Productos de tabaco”, con una suba de 28,2%, seguido por “Sustancias y productos químicos”, que avanzó 15,9%. También se observaron incrementos en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con 13,5%, y en “Madera, papel, edición e impresión”, con 12,8%.

A su vez, “Productos de metal” mostró un alza de 9,2% y “Alimentos y bebidas” creció 7,9%. En el sector automotor, “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” registró un aumento de 7,6%.

Del resto de las subas se destacaron “Productos minerales no metálicos”, con 6,9%; “Otro equipo de transporte”, con 4%; y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, con 3,1%.

Los sectores que más bajaron

En sentido contrario, las bajas más marcadas se dieron en “Productos textiles”, que cayó 23,3%, y en “Maquinaria y equipo”, con una disminución de 11,3%. También retrocedieron “Industrias metálicas básicas”, con 10,1%, y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con 8,9%. Por último, se registraron caídas más leves en “Productos de caucho y plástico”, de 2,4%, y en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, de 0,5%.

Los datos de la construcción

Por su parte, en marzo el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 12,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado del primer trimestre de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 3,9% respecto a igual período de 2025.

El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 4,7% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,7% respecto al mes anterior.