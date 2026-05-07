Carmen Barbieri reveló hace cuántos años no tiene intimidad: "Tiene que ser alguien muy especial"

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Cuál fue la dolorosa confesión que hizo Carmen Barbieri

En una charla íntima con Pampita para Infobae, Carmen Barbieri se animó a hablar de un episodio muy duro de su vida privada. La conductora recordó una experiencia que la marcó profundamente y que durante años prefirió mantener en silencio.

"Cuando Fede tenía 5 años, quedé embarazada otra vez de Santiago Bal. Yo tenía 39 años y en el segundo mes, la presión me subió a 18. El médico me dijo que no iba a llega ni al quinto mes y me dijo: 'Te doy un consejo, no te arriesgues. No solamente podés perder el bebé, podés perder la vida'. Durísimo", reveló con crudeza.

La capocómica reconoció que aquel momento le dejó una herida difícil de sanar: "Fue horrible para mí, me hubiera encantado tener otro hijo y me costó mucho incluso contarlo, a Fede se lo dije hace muy poco".

Por último, reflexionó sobre cómo cambió la mirada respecto a la maternidad con el paso del tiempo: "Yo además estaba grande para esa época porque tenía 39 años. Hoy es otra cosa, esa edad está bárbara. Incluso hasta los cuarenta y pico podés tener un hijo".

Este relato muestra una faceta sensible de Carmen, que combina la sinceridad con la valentía de compartir un recuerdo doloroso. Su testimonio también abre la puerta a pensar en cómo evolucionaron los paradigmas de la maternidad, en la figura de Carmen Barbieri como artista y madre, y en la relación con Federico Bal que sigue siendo central en su vida.