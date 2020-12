El paro de la industria aceitera impulsó el precio internacional de la soja que ganó más de USD USD 8

Mercado de Chicago

El precio de la soja escaló hoy US$ 8,54 en el mercado de Chicago y alcanzó valores máximos en seis años, debido a que la falta de lluvias y la continuidad del paro de trabajadores portuarios en Argentina recortó la oferta global y aceleró la suba.

El contrato de enero de la oleaginosa avanzó 1,90% (US$ 8,54) hasta los US$ 456,82 la tonelada, a la vez que el contrato de marzo se incrementó 1,91% (US$ 8,63) para concluir la jornada a US$ 458,38 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las escasas lluvias y la persistencia del paro aceitero en Argentina, lo que recorta la oferta mundial y acelera las subas, indicó la Bolsa Comercio de Rosario (BCR).

Al respecto, un cable de la agencia Bloomberg señaló que el paro de trituradoras e inspectores de granos en Argentina (el mayor exportador de harina y aceite de soja del mundo) significa que la nación ha enviado únicamente 25% de sus compromisos de harina y 14% de los de aceite para diciembre.

A esto, se suma el giro causado por los planes rusos de incluir un impuesto a la exportación.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló también que los precios se vieron apuntalados por la suba de contagios en Europa, tras descubrirse una nueva cepa del coronavirus con origen en Gran Bretaña; las dudas por la recuperación económica ante este nuevo brote impulsan los precios al alza.

Sus subproductos de la soja presentaron resultados mixtos, con una suba del 1,67% (US$ 7,50) de la harina hasta los US$ 454,47 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,27% (US$ 2,43) para concluir la jornada a US$ 880,95 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,57% (US$ 0,98) y se ubicó en US$ 173,22 la tonelada, debido a la falta de lluvias en Brasil, en un contexto donde gran parte de la cosecha estadounidense ya estaría comprometida para su venta.

A este posible ajuste de la oferta mundial disponible se le suma el efecto contagio de las importantes alzas de la soja, indicó la BCR.

Por último, el trigo aumentó 0,49% (US$ 1,10) y se posicionó al cierre de la jornada a US$ 224,60 la tonelada, por un efecto contagio de alzas en los commodities agrícolas, principalmente la soja; además, la baja de exportaciones de trigo por parte de Rusia presiona al alza los precios, con expectativas de ajustados stocks del cultivo a nivel mundial.