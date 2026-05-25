Los aberrantes mensajes de un argentino sobre un nene en Brasil que desató otro escándalo racista

Un argentino de 63 años fue detenido en Brasil tras ser acusado de realizar comentarios racistas contra un nene de 7 años durante un viaje en un tren turístico del estado de Minas Gerais.
El hecho ocurrió después de que la madre del chico de 7 años descubriese imágenes y comentarios discriminatorios en el celular del hombre.
Un argentino de 63 años fue detenido en Brasil tras ser acusado de realizar comentarios racistas contra un nene de 7 años durante un viaje en un tren turístico del estado de Minas Gerais.
La denuncia fue realizada por la madre del menor, quien descubrió mensajes discriminatorios y fotos del chico en el celular del sospechoso.
El episodio ocurrió a bordo del tradicional tren turístico Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes.
Según trascendió, el hombre habría tomado imágenes del menor sin autorización y luego las compartió junto con mensajes ofensivos vinculados al color de piel del chico.
De acuerdo con el relato de la madre, la familia había organizado el paseo para celebrar su cumpleaños. Viajaban junto al nene otros familiares cuando un pasajero les advirtió que el hombre sentado cerca de ellos estaba sacándole fotos y grabándolo con el celular.
La mujer decidió confrontarlo y pedirle explicaciones. En un primer momento, el acusado negó haber tomado imágenes, aunque después accedió a mostrar el teléfono.
Fue entonces cuando la familia encontró conversaciones en español en las que el sospechoso compartía fotos y videos del menor acompañados de frases racistas. Entre los mensajes, apareció uno en el que aseguraba que podía “tomarlo como esclavo”.
Según declaró la madre ante medios brasileños, también había referencias a “tomar una esclava” para tareas de cuidado infantil.
Tras el descubrimiento, otros pasajeros y personal de seguridad del tren intervinieron para retener al hombre hasta la llegada de la Policía Militar brasileña.
El argentino fue trasladado a una dependencia policial de São João del-Rei y quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por presunto delito de racismo.
La mujer aseguró que la situación le provocó un fuerte impacto emocional y sostuvo que temió que el episodio pudiera escalar aún más. “Pasé todo mi cumpleaños dentro de una comisaría”, lamentó.
Por su parte, la empresa responsable del tren turístico repudió públicamente lo ocurrido y confirmó que colaborará con las autoridades brasileñas durante la investigación.