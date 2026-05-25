Los aberrantes mensajes de un argentino sobre un nene en Brasil que desató otro escándalo racista

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Cómo descubrieron los mensajes discriminatorios

De acuerdo con el relato de la madre, la familia había organizado el paseo para celebrar su cumpleaños. Viajaban junto al nene otros familiares cuando un pasajero les advirtió que el hombre sentado cerca de ellos estaba sacándole fotos y grabándolo con el celular.

La mujer decidió confrontarlo y pedirle explicaciones. En un primer momento, el acusado negó haber tomado imágenes, aunque después accedió a mostrar el teléfono.

Fue entonces cuando la familia encontró conversaciones en español en las que el sospechoso compartía fotos y videos del menor acompañados de frases racistas. Entre los mensajes, apareció uno en el que aseguraba que podía “tomarlo como esclavo”.

Según declaró la madre ante medios brasileños, también había referencias a “tomar una esclava” para tareas de cuidado infantil.

El acusado quedó detenido en Minas Gerais

Tras el descubrimiento, otros pasajeros y personal de seguridad del tren intervinieron para retener al hombre hasta la llegada de la Policía Militar brasileña.

El argentino fue trasladado a una dependencia policial de São João del-Rei y quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por presunto delito de racismo.

La mujer aseguró que la situación le provocó un fuerte impacto emocional y sostuvo que temió que el episodio pudiera escalar aún más. “Pasé todo mi cumpleaños dentro de una comisaría”, lamentó.

Por su parte, la empresa responsable del tren turístico repudió públicamente lo ocurrido y confirmó que colaborará con las autoridades brasileñas durante la investigación.