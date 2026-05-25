ANSES activa el pago del aguinaldo: el monto que recibirán jubilados y pensionados en junio

Cómo calcula ANSES el aguinaldo de junio 2026

ANSES explicó que el cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026.

Esto significa que el organismo analiza cuál fue el ingreso más alto del semestre y, sobre esa cifra, liquida el SAC correspondiente.

El cálculo contempla:

Jubilación o pensión mensual

Aumentos otorgados por movilidad previsional

Conceptos remunerativos incluidos en el haber

Sin embargo, ANSES aclaró que los bonos extraordinarios no remunerativos normalmente no forman parte del cálculo del aguinaldo, salvo que exista una disposición oficial específica que indique lo contrario.

Por ese motivo, el monto final del SAC puede variar considerablemente entre un beneficiario y otro, dependiendo del nivel de ingresos y de las actualizaciones recibidas durante el semestre.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES en junio

El medio aguinaldo alcanzará a distintos grupos incluidos dentro del sistema previsional administrado por ANSES.

Entre los beneficiarios confirmados aparecen:

Jubilados del sistema previsional nacional

Pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Madres de siete hijos que cobran pensiones asistenciales

Beneficiarios de pensiones universales administradas por ANSES

El organismo aclaró que el pago se realizará de manera automática junto con el haber mensual correspondiente a junio.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026

El cronograma de pagos se organizará, como ocurre habitualmente, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada titular.

ANSES habilitará el detalle completo de las fechas desde la plataforma oficial Mi ANSES.

Allí cada beneficiario podrá consultar:

Fecha exacta de cobro

Lugar de acreditación

Monto del haber mensual

Liquidación del aguinaldo

Conceptos incluidos en el recibo

El organismo recordó que para ingresar es necesario contar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo consultar el recibo y el monto del aguinaldo

Los titulares pueden verificar el detalle completo de la liquidación desde Mi ANSES.

Dentro del sistema digital se encuentra disponible el recibo previsional con toda la información vinculada al pago del mes.

El comprobante mostrará:

Haber mensual actualizado

Medio aguinaldo correspondiente

Descuentos aplicados

Bonos o adicionales, en caso de existir

Fecha de acreditación bancaria

El acceso online permite además descargar constancias y revisar el historial completo de liquidaciones.

Por qué el aguinaldo de junio será más alto que en años anteriores

El esquema de movilidad vigente durante 2026 provocó incrementos mensuales ligados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impactó directamente sobre los haberes previsionales.

Al calcularse sobre el mejor ingreso mensual del semestre, el aguinaldo de junio reflejará esos aumentos acumulados.

En consecuencia, muchos jubilados y pensionados recibirán un ingreso extra superior al del año pasado, especialmente quienes cobran prestaciones actualizadas por inflación.

El SAC representa además un alivio económico clave para millones de adultos mayores en un contexto de subas constantes en alimentos, medicamentos y servicios.

Qué prestaciones no cobran aguinaldo

Aunque gran parte del sistema previsional accede al SAC, existen beneficios sociales que no incluyen aguinaldo dentro de sus pagos mensuales.

Entre ellos aparecen:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Tarjeta Alimentar

Potenciar Trabajo

Becas Progresar

Asignaciones familiares no contributivas

Esos programas mantienen sus cronogramas habituales, pero no reciben el adicional correspondiente al Sueldo Anual Complementario.