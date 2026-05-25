El desgarrador video de Beatriz Olave por el cumpleaños de Rodrigo

En el video compartido por Olave se pudo observar una torta temática decorada en distintos tonos celestes, junto con varios detalles alusivos a Belgrano y una ambientación repleta de recuerdos dedicados al “Potro”. Las imágenes estuvieron acompañadas por música del artista y distintos momentos vinculados a su carrera, despertando una fuerte nostalgia entre quienes crecieron escuchando canciones como “Soy cordobés” y “Lo mejor del amor”.

La publicación se viralizó rápidamente en Instagram y otras plataformas, donde cientos de usuarios dejaron mensajes de cariño y recuerdos para el cantante. Muchos destacaron el amor incondicional de Beatriz Olave y la manera en que, a pesar del paso del tiempo, continúa manteniendo viva la memoria de su hijo.

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¿Cómo fue el accidente que acabó con la vida de Rodrigo?

Rodrigo Bueno murió el 24 de junio de 2000 en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la autopista Buenos Aires-La Plata. Su fallecimiento provocó una conmoción nacional y lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas y recordadas de la música popular argentina.

Según se reconstruyó en la investigación judicial, el cantante regresaba de brindar un show cuando perdió el control de la camioneta que conducía y terminó impactando contra las barreras de contención de la autopista. Con el paso de los años surgieron distintas hipótesis sobre las causas del accidente, entre ellas una posible maniobra brusca al intentar esquivar otro vehículo. La tragedia marcó para siempre a la música argentina y consolidó el mito popular alrededor de la figura del “Potro”.