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El desgarrador video de Beatriz Olave por el cumpleaños de Rodrigo

Beatriz Olave compartió un profundo mensaje para recordar a su hijo, El Potro Rodrigo, en el día de su cumpleaños.

25 may 2026, 09:31
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A más de 20 años de la muerte de Rodrigo Bueno, el recuerdo del cantante continúa intacto entre sus fanáticos y, sobre todo, en el corazón de su familia. En las últimas horas, Beatriz Olave emocionó a miles de personas en las redes sociales al compartir un conmovedor video dedicado a su hijo en el día en que el artista hubiera festejado un nuevo cumpleaños.

La madre del recordado ídolo del cuarteto, que tiempo atrás habló sobre cómo atraviesa su presente, publicó una serie de imágenes cargadas de simbolismo y acompañó el posteo con un mensaje profundamente emotivo que rápidamente despertó reacciones entre los seguidores del músico cordobés.

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Feliz cumpleaños hijo mío, espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo, que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. Celeste, celeste, celeste, mi corazón es celeste”, escribió.

La dedicatoria generó una enorme repercusión tanto entre los fanáticos de Club Atlético Belgrano como entre quienes siguen recordando a Rodrigo. El guiño al estadio Mario Alberto Kempes y el deseo de ver campeón al club cordobés terminaron de darle todavía más emoción a sus palabras, teniendo en cuenta la histórica pasión que el cantante sentía por esos colores.

En el video compartido por Olave se pudo observar una torta temática decorada en distintos tonos celestes, junto con varios detalles alusivos a Belgrano y una ambientación repleta de recuerdos dedicados al “Potro”. Las imágenes estuvieron acompañadas por música del artista y distintos momentos vinculados a su carrera, despertando una fuerte nostalgia entre quienes crecieron escuchando canciones como “Soy cordobés” y “Lo mejor del amor”.

La publicación se viralizó rápidamente en Instagram y otras plataformas, donde cientos de usuarios dejaron mensajes de cariño y recuerdos para el cantante. Muchos destacaron el amor incondicional de Beatriz Olave y la manera en que, a pesar del paso del tiempo, continúa manteniendo viva la memoria de su hijo.

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¿Cómo fue el accidente que acabó con la vida de Rodrigo?

Rodrigo Bueno murió el 24 de junio de 2000 en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la autopista Buenos Aires-La Plata. Su fallecimiento provocó una conmoción nacional y lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas y recordadas de la música popular argentina.

Según se reconstruyó en la investigación judicial, el cantante regresaba de brindar un show cuando perdió el control de la camioneta que conducía y terminó impactando contra las barreras de contención de la autopista. Con el paso de los años surgieron distintas hipótesis sobre las causas del accidente, entre ellas una posible maniobra brusca al intentar esquivar otro vehículo. La tragedia marcó para siempre a la música argentina y consolidó el mito popular alrededor de la figura del “Potro”.

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