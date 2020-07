El precio de la soja volvió a subir en Chicago por nuevas compras chinas a EE.UU.

Mercado de Chicago

El precio de la soja volvió hoy a subir en el mercado de Chicago, con ganancias que superaron los US$ 2,6, impulsado por nuevas compras chinas a Estados Unidos, mientras que el trigo cayó casi US$ 6 por una toma de ganancias tras la fuerte suba de la jornada previa.

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 0,81% (US$ 2,66) hasta los US$ 328,30 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,85% (US$ 2,76) para ubicarse en US$ 326,38 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en nuevas compras chinas de mercadería estadounidense.

Hoy, exportadores privados informaron que se cerraron negocios con el gigante asiático por 522.000 toneladas y 351.000 toneladas sin especificar destino.

"Estos negocios se realizaron a pesar de las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y China", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una mejora en el precio del aceite del 1,63% (US$ 10,36) hasta los US$ 645,28 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,41% (US$ 1,32) para concluir la jornada a US$ 316,36 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,22% (US$ 1,57) y cerró a US$ 130,01 la tonelada, por compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión luego de las reducciones de las recientes jornadas producto a los pronósticos de lluvias beneficiosas para el cultivo en Estados Unidos.

Por último, el trigo cayó 2,81% (US$ 5,70) y se posicionó en US$ 196,67 la tonelada, como consecuencia de la toma de ganancias por parte de los fondos, luego de las fuertes subas de las últimas jornadas.