Los precios de los granos cerraron con fuertes subas en Chicago

Precios cerraron con bajas en Chicago

Los precios de los granos cerraron la jornada en el mercado de Chicago con fuertes subas, tras un informe del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) que dio cuenta recortes en los stocks de soja, maíz y trigo.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 2,93% (US$ 10,7) hasta los US$ 375,5 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 2,89% (US$ 10,6) para ubicarse en US$ 376,9 la tonelada.

Los fundamentos del salto en los precios radicaron en stocks de soja en Estados Unidos menores a los esperados por el mercado.

El Departamento de Agricultura del país del norte (USDA, por sus sigla en inglés) informó existencias de la campaña pasada por 14,2 millones de toneladas, mientras que los operadores calculaban stocks por 15,7 millones de toneladas.

Además, dichas existencias representan una caída de 10,5 millones de toneladas respecto de los stocks de soja al 1° de septiembre de 2019.

Según los analistas citados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la baja en los stocks se debió, principalmente, a la mayor demanda china de los granos norteamericanos.

Este reporte dejó sin efecto la presión a los precios del avance de la cosecha en Estados Unidos, que produjo la baja de precios durante las dos primeras sesiones de la semana.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista con un salto en la harina del 3,8% (US$ 13,7) hasta los US$ 374,5 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 1,16% (US$ 8,4) para concluir la sesión a US$ 733 la tonelada.

Por su parte, el trigo trepó 5,2% (US$ 10,5) y se posicionó en US$ 212,4 la tonelada, como consecuencia de una baja en los stocks y en la datos de producción de Estados Unidos y la lenta siembra que en Ucrania, que presenta los mayores retrasos en 10 años, debido a la sequía que atraviesa el país europeo.

Respecto al primer punto, el USDA hoy reportó un leve ajuste en la estimación de producción, mientras que ubicó los stocks en 58,7 millones de toneladas, 2,2 millones de toneladas por debajo de lo proyectado por el mercado y 5,1 millones de toneladas menos que los reportado en septiembre del año pasado.

Por su parte, el maíz ganó 3,9% (US$ 5,6) y concluyó la sesión a US$ 149,2 la tonelada, "generado principalmente por la fuerte reducción en los inventarios que presentó el USDA", destacó la bolsa rosarina.

En este sentido, el organismo estatal afirmó que las existencias norteamericanas de granos amarillos alcanzarían las 50,7 millones de tonelada, lo que representa una diferencia de 6,5 millones de toneladas con respecto al promedio de las estimaciones privadas.

"Esta merma habría sido impulsada principalmente por la gran demanda de China por las exportaciones de granos estadounidenses", apuntó la BCR.