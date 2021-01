Los precios de los granos operaron con fuertes alzas en Chicago tras el informe del USDA

Mercado de Chicago

Los precios de los principales granos -soja, maíz y trigo- registraron el martes alzas de entre 3% y 5% en Chicago, impulsados por el nuevo reporte del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) debido a la proyección de recortes en la producción en el país del Norte y en otras naciones productoras.

En el caso de la soja, el precio saltó en el mercado de Chicago más de US$ 17 y se ubicó al cierre de la jornada en su máximo valor desde junio de 2014, mientras que los cereales también culminaron la jornada con fuertes subas en torno a los US$ 10.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 3,47% (US$ 17.5) hasta los US$ 522,5 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 3,69% (US$ 18,6) para ubicarse en US$ 522,9 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte de la estimación de producción en Estados Unidos por parte del USDA.

En su informe mensual, la dependencia proyectó una cosecha de 112,5 millones de toneladas, un millón menos que los cálculos de diciembre, cuestión que "sorprendió" al mercado ya que solo esperaba una merma de 200.000 toneladas en las nuevas estimaciones.

Además, a partir de un aumento en las previsión de molienda y de exportaciones del país norteamericano, también se realizó un ajuste en los stocks de un millón de toneladas hasta los 3,8 millones de toneladas.

La harina acompañó al poroto, con un salto del 4,3% (US$ 21,4) para ubicarse en US$ 519,4 la tonelada, mientras que el aceite cerró sin cambios a US$ 950,8 la tonelada.

Por su parte, el maíz trepó 5,06% (US$ 9,8) y se ubicó en US$ 203,6 la tonelada, como consecuencia recorte productivo y de stocks en Estados Unidos y a nivel mundial

Según el USDA, la previsión de cosecha se ubicó en 360,2 millones de toneladas, 8,3 millones menos que las calculadas en diciembre y 7,4 millones de toneladas por debajo de lo estimado por los operadores.

Por último, el trigo ganó 4,71% (US$ 11) y concluyó la jornada a US$ 244,3 la tonelada.

En el caso de este cereal, los motivos de su aumento se encontraron en los stocks mundiales, los cuales se ubicaron 313,2 millones de toneladas, 3,3 millones de toneladas menos que las proyectadas el mes pasado y 2,2 millones de toneladas por debajo de las proyecciones del mercado.