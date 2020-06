La Cámara de Reconquista ratificó al juez Lorenzini al frente del concurso de acreedores de Vicentin

Planta de Vicentin en la provincia de Santa Fe (Foto: Sebastián Granata / Télam)

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista ratificó que el concurso de Vicentin quedará en manos de juez Fabián Lorenzini, quien había sido recusado por la firma La Clementina SA, acreedora de la cerealera.

La Clementina argumentaba que “la pérdida de imparcialidad del Magistrado en cuestión es fruto del vínculo profesional de más de 20 años con el acreedor más importante dentro del concurso, el Banco de la Nación Argentina; y que las causales de recusación deben ser interpretadas teniendo prioritariamente en miras las garantías constitucionales cuya tutela persiguen”.

En otras palabras, la empresa planteó que, por su vínculo con el Nación, el juez podría favorecer al principal acreedor de la cerealera, por encima del resto de los casi 2.600 participantes del concurso.

Primeramente, Lorenzini rechazó esa presentación, aduciendo que La Clementina debería haberla planteado apenas ingresó al concurso preventivo de acreedores.

Al ser elevado el pedido a una instancia superior, los camaristas Santiago Dalla Fontana (presidente del cuerpo), Alejandro Román y Beatriz Abele, le dieron la razón a Lorenzini, entre otras cosas, para no dilatar más el concurso preventivo de lo que demora ya las circunstancias que impone la pandemia de coronavirus.

"Debe garantizarse que un concurso de semejante magnitud no se demore más de lo estrictamente necesario a fin de no conculcar los múltiples intereses en juego", dijeron. Y añadieron: "Los jueces sólo son recusables cuando medie causa legítima con el síndico o el deudor, carácter que no reviste el BNA".

Además, el tribunal planteó que "de abrirse las posibilidades de recusación o excusación más allá de tales límites resultaría prácticamente imposible dar con un juez que pueda intervenir en la causa".

La relación con el Nación

Lorenzini trabajó durante 20 años para la sucursal Reconquista del Banco Nación y firmó resoluciones que involucraban a empresas de ese grupo.

Ayer, voceros del Banco Nación contaron a la agencia Télam que el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial número 2 de Reconquista, "fue asesor legal del banco e intervino en cuestiones vinculadas al grupo Vicentin".

Esta asesoría, se habría realizado entre 1999 y 2018, período en el que firmó resoluciones sobre empresas que pertenecen al grupo cuya sede central es la ciudad de Avellaneda, como Buyanor S.A., Biogas Avellaneda y Renopack.

Las fuentes añadieron que en la entidad crediticia, uno de los principales acreedores de Vicentin, "se está estudiando el tema" de presentar una recusación.

El hecho que Lorenzini haya firmado dictámenes hace poco más de un año sobre esas empresas, en su anterior condición de apoderado del Banco Nación, podría "limitar su imparcialidad" ahora que es juez del concurso, agregaron.

Al Nación le "llamó la atención" que en ocasión que el Estado decretó la intervención de Vicentin el juez resolvió no pronunciarse sobre la cuestión de fondo pero sí decidir que los interventores designados pasaran a ser solo veedores.

También causó extrañeza que devolviera el control de la firma al mismo directorio que la llevó a una situación de deterioro que desembocó en el concurso de acreedores.