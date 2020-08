Senado: la Comisión de Agricultura prometió aprobar el proyecto de Ley que promueve el CAA antes de fin de año

José Martins junto a la Comisión de Agricultura del Senado

Las autoridades de la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación se comprometieron a dar tratamiento y debate parlamentario al proyecto de Ley que promueve el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), antes de fin de año.

Fue en una reunión virtual que mantuvieron con el CAA, donde este grupo de 53 entidades presentó el documento “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal”, a la Comisión encabezada por su presidente el senador Adolfo Rodríguez Saá.

Si bien se aclaró que el objetivo es que antes de fin del año legislativo se pueda presentar y aprobar el proyecto de Ley respectivo, los dirigentes del CAA destacaron que no hay todavía un ante proyecto, y que la letra fina deberá ser consensuada entre los distintos actores.

Así lo explicó Jose Martins, vocero del CAA y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), sobre todo tras la intervención del vicepresidente de la comisión, el senador Alfredo De Angeli, quien indagó qué va a pasar con los derechos de exportación (o retenciones), en alusión a aumentar la producción.

Martins resaltó que se trata de un "impuesto distorsivo" pero que se buscará consensuar con los distintos actores. “Queremos una política de Estado no sólo para salir de esta crisis sino para pensar con faroles largos de qué forma podemos contribuir a nuestra nación, no sólo en términos económicos sino también en generación de empleos".

Y agregó: "Trazamos una hoja de ruta, hablando con autoridades del Poder Ejecutivo, ministros, gobernadores y legisladores. Vemos una oportunidad de hacer vía ley, para darle un marco jurídico que nos permita generar inversiones.

El documento propone como objetivo un aumento de las exportaciones anuales (por US$ 16.000 millones), y del movimiento económico (por US$ 32.000 millones), así como del empleo (+210.000 empleos directos y cerca de 700.000 indirectos), con un impacto fiscal neutro y sin solicitar al Gobierno ningún tipo de subsidio.

Del lado de la producción habló Jorge Chemes, Presidente de CRA, quien resaltó la importancia de que el productor tenga incentivos claros. “Sin dudas se va a necesitar más producción, para que la industria pueda procesar más valor agregado y llegar a exportarlo. Creemos que es importantísimo que en este proyecto se destaquen las medidas de promoción y que estimulen la producción primaria, que alivien la carga impositiva y podamos responder a este pedido de aumentar la producción”.

En tanto, Diego Cifarelli, Presidente de la FAIM, señaló la importancia de agregar valor en los productos exportables, como fuente de generación de empleo. “Este es un proyecto de ganar para todos. En la cadena del trigo ha sido tal la demostración que nadie ha salido perdiendo: se exportó más trigo, más harinas y productos de segunda industrialización. Aplica generalmente a todas las cadenas: cuando exportamos una tonelada de trigo, exportamos US$ 230, cuando exportamos una tonelada de harina, exportamos US$ 360, si lo hacemos de fideos, unos US$ 700 y si lo transformamos en panificados, exportamos US$ 2600. Ese es el objetivo de las cadenas de valor”, resaltó.