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ANSES confirma cuánto se cobra por hijo y embarazo en mayo

Se estableció el esquema de liquidación para las asignaciones sociales durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica la movilidad mensual sobre la AUH y la Asignación por Embarazo, unificando los pagos con los refuerzos alimentarios vigentes en todo el país.

AUMENTO de ANSES

AUMENTO de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de los haberes destinados a los sectores con mayor vulnerabilidad social. Se informa que tanto la Asignación Universal por Hijo como la Asignación por Embarazo reciben el incremento derivado del índice inflacionario, garantizando que las prestaciones mantengan su correlación con los indicadores oficiales de precios.

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Este ajuste de la Administración Nacional de la Seguridad Social se acredita de forma directa según el calendario de pagos por terminación de documento. Se confirma que los montos finales de la AUH de ANSES y la AUE integran el haber básico con los subsidios complementarios, consolidando un soporte financiero fundamental para las familias que no cuentan con ingresos formales.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará el cumplimiento de los requisitos sanitarios y escolares vinculados a estas líneas de asistencia. Se establece que la transparencia en el sistema de liquidaciones permite a los beneficiarios planificar el presupuesto doméstico basándose en los valores netos que el organismo deposita mes a mes.

¿Cuál es el monto total de la AUH y AUE en mayo?

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ANSES confirma cu&aacute;nto se cobra por hijo y embarazo en mayo

ANSES confirma cuánto se cobra por hijo y embarazo en mayo

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor bruto de la Asignación por Embarazo y la AUH por encima de los $141.286 en la zona general. De esta cifra, el organismo previsional acredita el 80% de forma mensual, lo que representa un cobro directo de $113.028,80 para las beneficiarias de la AUE y titulares de la AUH de ANSES.

Se establece que el 20% restante, equivalente a $28.257,20, queda bajo custodia de la Administración Nacional de la Seguridad Social hasta la presentación de la libreta o certificados médicos. En las provincias denominadas como Zona 1, el monto total se eleva a $183.672, reconociendo los mayores costos de vida en la región patagónica y zonas desfavorables.

¿Qué adicionales se suman al cobro de la AUH de ANSES?

Se confirma que los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social reciben de forma conjunta los recursos de la Tarjeta Alimentar. Este subsidio, que varía según la cantidad de hijos menores de 14 años, se unifica con el haber mensual de la AUH de ANSES, permitiendo que las familias dispongan de la totalidad de los fondos en una sola fecha de cobro.

Se informa además que la Administración Nacional de la Seguridad Social deposita el Complemento Leche para niños de hasta 3 años. Este extra del Plan de los Mil Días busca asegurar la nutrición infantil y se liquida automáticamente, sumando un refuerzo clave al estipendio básico de la AUH de ANSES durante el transcurso del mes de mayo.

¿Cómo gestionar la inscripción al Programa SUMAR?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige la inscripción en el Programa SUMAR como condición indispensable para la Asignación por Embarazo. Este registro garantiza que la persona gestante acceda a controles médicos gratuitos y vacunación, vinculando la ayuda económica de ANSES con el cuidado preventivo de la salud materna.

Se informa que las interesadas deben presentar el formulario correspondiente firmado por un profesional de la salud en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al validar la inscripción, el sistema habilita el pago de la AUE, asegurando que los recursos lleguen a quienes cumplen con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud.

¿Cuándo es el calendario de cobro de mayo por DNI?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los depósitos el lunes 11 de mayo bajo el siguiente esquema correlativo:

  • DNI terminados en 0: 11/05

  • DNI terminados en 1: 12/05

  • DNI terminados en 2: 13/05

  • DNI terminados en 3: 14/05

  • DNI terminados en 4: 15/05

  • DNI terminados en 5: 18/05

  • DNI terminados en 6: 19/05

  • DNI terminados en 7: 20/05

  • DNI terminados en 8: 21/05

  • DNI terminados en 9: 22/05

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