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Plutón: por qué la NASA quiere que vuelva a ser considerado un planeta

A casi 20 años de haber sido reclasificado como “planeta enano”, la NASA volvió a poner a Plutón en el centro del debate científico sobre su lugar en el Sistema Solar.

A casi 20 años de haber sido reclasificado como “planeta enano”

A casi 20 años de haber sido reclasificado como “planeta enano”, la NASA volvió a poner a Plutón en el centro del debate científico sobre su lugar en el Sistema Solar.

Durante años, millones de personas crecieron aprendiendo que el Sistema Solar tenía nueve planetas. Sin embargo, en 2006, Plutón dejó oficialmente de integrar esa lista luego de que la Unión Astronómica Internacional modificara la definición de “planeta” y lo reclasificara como “planeta enano”.

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El comandante de la misión, Reid Wiseman, mira a la Tierra desde la nave Orión. (Foto: NASA)

Ahora, casi dos décadas después, el tema volvió a instalarse con fuerza luego de que desde la NASA impulsaran una revisión de aquella decisión que todavía genera discusiones dentro y fuera de la comunidad científica.

El debate reapareció tras declaraciones del actual administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, quien manifestó públicamente su apoyo para que Plutón vuelva a recuperar el estatus de planeta. Además, adelantó que se están elaborando nuevos documentos científicos para revisar la definición aprobada en 2006.

La polémica comenzó cuando la Unión Astronómica Internacional estableció tres requisitos para considerar planeta a un cuerpo celeste: debe orbitar alrededor del Sol, tener suficiente masa para adoptar una forma esférica y haber despejado su órbita de otros objetos.

Por qué Plutón no es considerado un planeta

sistemasolar

Plutón cumple con las dos primeras condiciones, pero no con la tercera. Su órbita comparte espacio con numerosos cuerpos helados del cinturón de Kuiper, una enorme región ubicada más allá de Neptuno repleta de objetos similares.

Esa decisión generó un fuerte rechazo desde el inicio. Para muchos astrónomos, la definición utilizada fue demasiado limitada y dejó afuera características importantes. Otros sostienen que el criterio de “limpiar la órbita” no debería ser determinante para definir si un cuerpo puede ser considerado planeta.

La discusión volvió a cobrar fuerza después de la histórica misión New Horizons, que en 2015 logró sobrevolar Plutón y enviar imágenes inéditas del objeto celeste. Los datos revelaron que posee una superficie mucho más compleja de lo esperado, con montañas de hielo, actividad geológica y una atmósfera dinámica.

Los descubrimientos sorprendieron incluso a los científicos de la misión, ya que mostraron un mundo mucho más activo y diverso de lo que se creía hasta ese momento.

A pesar de las nuevas posturas, la NASA no tiene la autoridad para modificar oficialmente la clasificación de Plutón. Esa decisión depende exclusivamente de la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de establecer las categorías astronómicas utilizadas a nivel mundial.

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