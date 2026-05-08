Plutón: por qué la NASA quiere que vuelva a ser considerado un planeta

Por qué Plutón no es considerado un planeta

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Plutón cumple con las dos primeras condiciones, pero no con la tercera. Su órbita comparte espacio con numerosos cuerpos helados del cinturón de Kuiper, una enorme región ubicada más allá de Neptuno repleta de objetos similares.

Esa decisión generó un fuerte rechazo desde el inicio. Para muchos astrónomos, la definición utilizada fue demasiado limitada y dejó afuera características importantes. Otros sostienen que el criterio de “limpiar la órbita” no debería ser determinante para definir si un cuerpo puede ser considerado planeta.

La discusión volvió a cobrar fuerza después de la histórica misión New Horizons, que en 2015 logró sobrevolar Plutón y enviar imágenes inéditas del objeto celeste. Los datos revelaron que posee una superficie mucho más compleja de lo esperado, con montañas de hielo, actividad geológica y una atmósfera dinámica.

Los descubrimientos sorprendieron incluso a los científicos de la misión, ya que mostraron un mundo mucho más activo y diverso de lo que se creía hasta ese momento.

A pesar de las nuevas posturas, la NASA no tiene la autoridad para modificar oficialmente la clasificación de Plutón. Esa decisión depende exclusivamente de la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de establecer las categorías astronómicas utilizadas a nivel mundial.