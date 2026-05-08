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Cobro de jubilados en mayo: el dato sobre el aumento y el bono de la ANSES

Se estableció el esquema de ingresos para el sector pasivo correspondiente al quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la aplicación del aumento por movilidad y ratificó la vigencia de los refuerzos económicos para los beneficiarios que perciben el haber mínimo.

Cobro de jubilados en mayo: el dato sobre el aumento y el bono de la ANSES

Cobro de jubilados en mayo: el dato sobre el aumento y el bono de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de los fondos para afrontar las liquidaciones previsionales de mayo. Se informa que los haberes reciben una actualización del 3,4% basada en el IPC de marzo, permitiendo que las jubilaciones sigan la evolución mensual de los precios. Esta medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social se aplica de forma automática sobre el haber básico bruto.

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Se confirma que el interrogante sobre la continuidad del bono ha quedado despejado por las autoridades. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el pago del refuerzo extraordinario de $70.000, suma que se otorga para apuntalar los ingresos de quienes perciben la escala mínima. De esta manera, el ingreso unificado para el sector más vulnerable de los jubilados de la ANSES presenta un nuevo piso de cobro.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que las acreditaciones se realicen en tiempo y forma tras los feriados nacionales. Se establece que el calendario de pagos se encuentra organizado por terminación de documento, asegurando que el incremento y el bono lleguen a las cuentas bancarias de los beneficiarios según el cronograma oficial del organismo.

¿Cómo se integra el haber mínimo con el bono de mayo?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el haber mínimo básico en $393.250,17 tras la última suba por movilidad. Al sumar el bono de $70.000, el monto total de bolsillo para los jubilados que cobran la mínima alcanza los $463.250,17. Este valor unificado de la ANSES es el que los titulares encontrarán disponible en sus cajeros automáticos.

Se establece que el bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene carácter no remunerativo y se abona por decreto mensual. Se confirma que quienes perciben un haber superior a la mínima pero inferior a los $463.250, recibirán un proporcional hasta alcanzar dicha cifra, garantizando un piso de ingresos común para todo el padrón previsional durante el mes de mayo.

¿Qué sucede con los jubilados que superan la mínima?

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Cobro de jubilados en mayo: el dato sobre el aumento y el bono de la ANSES

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Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento del 3,4% a todas las categorías, incluyendo los haberes máximos. Para estos beneficiarios, el estipendio se ajusta según el índice de movilidad mensual, pero no se contempla el pago del bono de $70.000, ya que el refuerzo está direccionado por la ANSES exclusivamente a las jubilaciones de menor cuantía.

Se establece que el haber máximo del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social llega este mes a los $2.645.600. Los titulares de estos haberes deben chequear su recibo digital para constatar la correcta aplicación del porcentaje de aumento sobre el bruto del mes previo, sin esperar sumas adicionales por fuera de la movilidad ordinaria de la ANSES.

¿Cuándo son las fechas de cobro para jubilados en mayo?

Se confirma que el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará con los haberes mínimos el lunes 11 de mayo. El esquema por terminación de DNI es el siguiente:

  • DNI 0: 11/05

  • DNI 1: 12/05

  • DNI 2: 13/05

  • DNI 3: 14/05

  • DNI 4: 15/05

  • DNI 5: 18/05

  • DNI 6: 19/05

  • DNI 7: 20/05

  • DNI 8: 21/05

  • DNI 9: 22/05

¿Cómo afectó el feriado al inicio del calendario de ANSES?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social debió desplazar los pagos debido al feriado del 1 de mayo, iniciando el ciclo previsional formalmente en la segunda semana del mes.

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