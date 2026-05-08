Se establece que el bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene carácter no remunerativo y se abona por decreto mensual. Se confirma que quienes perciben un haber superior a la mínima pero inferior a los $463.250, recibirán un proporcional hasta alcanzar dicha cifra, garantizando un piso de ingresos común para todo el padrón previsional durante el mes de mayo.

¿Qué sucede con los jubilados que superan la mínima?

aumento jubilados anses mayo Cobro de jubilados en mayo: el dato sobre el aumento y el bono de la ANSES

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento del 3,4% a todas las categorías, incluyendo los haberes máximos. Para estos beneficiarios, el estipendio se ajusta según el índice de movilidad mensual, pero no se contempla el pago del bono de $70.000, ya que el refuerzo está direccionado por la ANSES exclusivamente a las jubilaciones de menor cuantía.

Se establece que el haber máximo del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social llega este mes a los $2.645.600. Los titulares de estos haberes deben chequear su recibo digital para constatar la correcta aplicación del porcentaje de aumento sobre el bruto del mes previo, sin esperar sumas adicionales por fuera de la movilidad ordinaria de la ANSES.

¿Cuándo son las fechas de cobro para jubilados en mayo?

Se confirma que el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará con los haberes mínimos el lunes 11 de mayo. El esquema por terminación de DNI es el siguiente:

DNI 0: 11/05

DNI 1: 12/05

DNI 2: 13/05

DNI 3: 14/05

DNI 4: 15/05

DNI 5: 18/05

DNI 6: 19/05

DNI 7: 20/05

DNI 8: 21/05

DNI 9: 22/05

¿Cómo afectó el feriado al inicio del calendario de ANSES?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social debió desplazar los pagos debido al feriado del 1 de mayo, iniciando el ciclo previsional formalmente en la segunda semana del mes.