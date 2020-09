La sequía impacta en Córdoba: el valor bruto de la producción de trigo podría caer hasta un 51%

La producción de trigo en Córdoba caerá por la seca

El impacto de la sequía está calando hondo principalmente en la provincia de Córdoba. Luego de los incendios, ahora la seca está dejando su marca en lo que será la campaña 2020/21 de trigo.

Según estimó la Bolsa de Cereales de la provincia (BCCBA), con un menor área sembrada, que se calcula en -23% respecto a la campaña anterior (1,26 millón de hectáreas), se plantean tres escenarios donde el más pesimista estima que el valor bruto de la producción podría caer hasta un 51%.

En tanto, ara el más benévolo, prevé una caída del 34%.

En el análisis se tiene en cuenta que tras la eliminación de los derechos de exportación al cereal, a fines de 2015, que implicó un gran incentivo para la siembra, con un promedio de incremento de área del 112%, y de producción del 247% (comparando promedios de campañas previas y subsiguientes), por lo que se llegó a un valor bruto de producción promedio de US$ 800 millones por año (cosecha promedio de 4 millones de toneladas en las últimas seis campañas).

Con los nuevos derechos de exportación (al 12%) y con sequía de por medio, la entidad advierte un desincentivo para el cereal para la presente campaña, que se manifiesta en una caída del 8% del área en comparación a las últimas 6 campañas. "Muchos productores decidieron reducir o hasta cancelar la siembra de trigo debido a la falta de agua", destaca el informe.

Escenarios planteados por la BCCBA

Los escenarios

La caída del rinde, por falta de agua, también impacta. En mayo se estimaba unas 3,42 millones de toneladas de producción, producto de un rendimiento promedio de 24 qq/ha. Ahora, la entidad plantea tres escenarios, basados en la posibilidad de que el rendimiento se mantenga, caiga a 21 qq/ha o a 18 qq/ha.

En el primer caso, el valor bruto de la producción, es decir, la cantidad de dólares que podría generar la provincia si exportara el total de su producción sería de US$ 614,2 millones, un 34% menos al valor obtenido en la campaña 2019/20. En tanto, el ingreso bruto de los productores, es decir, el monto resultante de valuar toda la producción a precios internos se esperaría en US$ 562,9 millones. Con respecto al productor, el planteo combinado de trigo con soja de segunda se estimaría con una rentabilidad negativa del -4,5%, y un resultado económico de US$ -25,9 /ha.

Para el segundo escenario, se prevé un valor bruto de US$ 537 millones y un ingreso bruto de los productores por US$ 492,5 millones, mientras que la tasa de rentabilidad estimada descendería un 12%, con un resultado económico negativo de US$ -68,9 /ha. Para contrarrestar este importe negativo, el precio disponible del trigo tendría que superar los US$ 223 /tn (considerando un precio de soja constante en US$ 239,6 /tn).

El último escenario, donde el trigo tendría un rendimiento promedio de 18 quintales por hectárea, el valor bruto de la producción descendería hasta los US$ 460,6 millones (-51%), y el ingreso bruto de los productores se acercaría a US$ 422,2 millones. La tasa de rentabilidad sería negativa en -19,5% y un resultado económico de US$ -111,9 /ha. "Con un precio de soja constante, una rentabilidad nula para el planteo combinado requeriría que el precio del trigo se elevase hasta los US$ 255 /tn a fines de año", destaca el informe.